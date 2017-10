Gonzalo Caballero cierra el pacto con Leiceaga para intentar liderar el PSdeG

0

La Voz de Galicia

santiago / la voz 02/10/2017

Bastaron un par de reuniones y unos cuantos contactos telefónicos para que el economista vigués Gonzalo Caballero y el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, oficializaran ayer el acuerdo alcanzado entre ambos para agrupar sus candidaturas con el fin de competir con mayor fuerza por la secretaría general del partido en las elecciones primarias que tendrán lugar el próximo domingo día 8. Ambos dirigentes comparecerán hoy lunes en rueda de prensa en Santiago para dar cuenta del contenido de dicho pacto, que a Gonzalo Caballero le reserva la misión de competir frente al diputado coruñés Juan Díaz Villoslada por el liderazgo del PSdeG, mientras Leiceaga tuvo que replegar velas y renunciar a seguir en la carrera al ser el que menos avales obtuvo de ellos dos.

Fuentes del entorno de los dos aspirantes que decidieron unir sus fuerzas para competir en las primarias explicaron que uno de los elementos que hizo fraguar esta alianzas fueron las noticias que ambos manejaban respecto al apoyo dado a Díaz Villoslada por el sector oficial de la agrupación de Vigo, articulado en torno al alcalde Abel Caballero, después de que en la primera fase del proceso, el de la recogida de avales, optara por jugar a la neutralidad sin decantarse por ninguno de los tres aspirantes en liza.

Sintonía personal

En favor del acuerdo también jugó la sintonía personal que impera entre Gonzalo Caballero y Fernández Leiceaga, ambos profesores de Economía Aplicada, uno en la Universidade de Vigo y otro en la de Santiago, así como el hecho de que no sea el primer acuerdo de estas características que rubrican. De hecho, hace poco más de año, en las primarias organizadas por el PSdeG para elegir al candidato a la presidencia de la Xunta, el economista vigués se avino brindarle todo su apoyo a Leiceaga al no reunir los avales que necesitaba para continuar en la competición. Este apoyo, si no decisivo, sí tuvo su importancia para que el ahora portavoz parlamentario lograra imponerse a José Luis Méndez Romeu, el candidato que partía con mucho más apoyo institucional y respaldado por los notables del partido.

El mayor obstáculo para cerrar el acuerdo consistió, precisamente, en decidir quién de los dos debería dar un paso atrás en las primarias para apoyar al otro. Pero tanto Gonzalo Caballero como Leiceaga acabaron aceptando que el criterio a tener en cuenta fuera el del número de avales, que mide el respaldo de cada uno entre la militancia, pues el vigués reunió unas quinientas firmas más que el dirigente compostelano.

Acuerdo equilibrado

No obstante, la renuncia de Leiceaga a mantenerse en la competición fue compensada con un acuerdo equilibrado entre los dos sectores del partido para conformar la futura dirección, en caso de que se impongan en las primarias. Eso sí, los equipos de ambos insisten que el acuerdo no contiene ningún compromiso sobre el reparto de puestos o de sillas, algo de lo que llegó a acusarlos su rival en las primarias, Díaz Villoslada.

El pacto escrito, que será difundido este lunes, pivota sobre la idea de que ambos refrendan la apuesta por la renovación profunda de las estructuras y las formas de operar del PSdeG, así como la puesta al día de su proyecto político. De igual modo, el acuerdo también apuesta por avanzar en la «unidade interna», la cohesión y la integración de las diferentes familias en un proyecto común, algo en lo que insistió Leiceaga durante toda la campaña de primarias.

El pacto Caballero-Leiceaga supone un giro radical en el campo de juego de las elecciones que deben decidir el futuro liderazgo del PSdeG, pues supone la fusión de los aspirantes que quedaron primero y segundo en avales, frente a Villoslada, que ocupó la última posición.

Villoslada califica de «vieja política» el pacto de sus rivales en las primarias

«Esta es la vieja política que la militancia socialista desterró en el último congreso federal». Juan Díaz Villoslada se manifestaba contrariado, a través de un comunicado, ante el acuerdo alcanzado entre Xoaquín Fernández Leiceaga y Gonzalo Caballero para unir fuerzas en la carrera por liderar a los socialistas gallegos.

Villoslada concurrirá a las elecciones a la secretaría xeral del PSdeG frente a Gonzalo Caballero el próximo día 8 después del pacto alcanzado entre el propio Caballero y Leiceaga. Ante esta situación, ha lamentado la «incoherencia y falta de credibilidad de los que hablan de nueva política y de darles el poder a las bases y acaban pactando en un despacho de espaldas a la militancia».

Insiste el aspirante a hacerse con las riendas del partido en que «algunos parece que no aprendieron nada» e insistió en que la noticia le da «más fuerza» y «refrenda la necesidad» de que su proyecto salga adelante para «abrir un tiempo nuevo en el partido».

En este sentido, Villoslada aclara: «Yo me presento para acabar con estas prácticas del pasado, y estoy seguro de que es lo que la militancia quiere». Y es que Villoslada ya había advertido en varias ocasiones de la posibilidad de que sus rivales uniesen fuerzas contra él.

Por último, el diputado ha invitado a «todos los que se sientan engañados por la búsqueda artificial de apoyos en la fase de avales» a sumarse a la candidatura que él representa, que define como «la única capaz de representar la noticia política y el nuevo ciclo iniciado a nivel federal por Pedro Sánchez, con un proyecto integrador y de futuro».

