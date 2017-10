Caballero sobre Feijoo: «Vigo le causa irritación y Galicia le aburre»

0

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reaccionó ayer de forma airada a la alusión que le hizo el presidente de la Xunta en la entrevista publicada por La Voz, en la que Núñez Feijoo señalaba con el dedo al gobierno de Caballero por hacer con la Xunta lo que el Gobierno de la Generalitat hace con el Gobierno de Rajoy. «Feijoo ni tuvo ni tiene un proyecto para Vigo», respondió el regidor de la ciudad olívica, antes de subrayar que si algo deja entrever el mandatario autonómico en la entrevista es que «Vigo le provoca irritación y Galicia le aburre».

Y es que Caballero aprovechó las valoraciones realizadas por Feijoo tras cumplirse un año de las últimas elecciones autonómicas para poner de relieve que la ciudad de Vigo «no existe» en el panorama político del también líder del PPdeG. «Y como no existe y esta ciudad no lo quiere, Feijoo se limita a ignorar Vigo», planteando proyectos para la ciudad «que los paga la ciudad» y no el presidente.

También hace Abel Caballero una lectura muy particular de la entrevista, al insistir en que Feijoo no tiene la cabeza en Vigo, pero, a la vez, «muestra un aburrimiento total sobre Galicia».

Al hilo de la polémica cruzada entre Vigo y la Xunta, el portavoz del PP gallego, Miguel Tellado, insistió ayer en que el actual Ejecutivo autonómico «é o que máis apostou e investiu en Vigo, véxao ou non o señor Caballero». Es más, puso de ejemplo la construcción y puesta en servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro como «máximo expoñente desa realidade, porque é un hospital público e todo aquel que acude alí coa súa tarxeta é atendido» .

También apuntó Tellado que a Feijoo y a su partido les tocó gestionar «os peores anos» de la crisis económica más grave de la democracia, lo que impidió abordar proyectos que a partir de ahora se pueden empezar a materializar. Entre todos ellos citó uno que compete a la Administración del Estado, la construcción del AVE a Galicia. «Chega máis tarde do que nos gustaría a todos», admitió Tellado, antes de subrayar que era una «materia pendente» de varios Gobiernos para la que ahora se dispone de una «data crible e razoable», con un Gobierno gallego que está dispuesto a hacer «seguemento ante Fomento» para que la fecha del 2019 sea la definitiva.

Escepticismo de la oposición

Los grupos de la oposición se muestran mucho más escépticos sobre ese asunto. Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, se preguntó si Feijoo pretende que la oposición «lle faga a ola» con el AVE, pues «está vendendo como un triunfo un incumprimento das datas» que teme que no vaya a ser el último.

Respecto a las palabras del mandatario gallego de que espera hacer en los próximo tres años lo que no pudo afrontar antes, Pontón subrayó: «Non lle vexo olleiras a Feijoo de non durmir pola noite por mor dos problemas de Galicia». Es más, agradece su «sinceridade de que no fixera nada fronte á crise» y de que intente hacerlo en el futuro.

También Luís Villares valoró las palabras de Feijoo en las que decía que al portavoz de En Marea empiezan a no tomárselo en serio en la política ni en la Justicia. El diputado lucense puso de relieve que lo que le interesa a la ciudadanía gallega «son os problemas reais aos que se enfronta día a día, e non a inquina de Feijoo contra os seus adversarios políticos».

Y dicho eso, Villares remarcó que la verdadera preocupación de Feijoo debería ser «atender os problemas de Galicia, que despois de case nove anos semella que non se acordou deles». Y concluyó: «Canto máis lle corre o tempo a Feijoo máis preocupado está», lo que ve normal, porque «empezou a súa conta atrás».