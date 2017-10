La mujer que perdió a su marido al chocar contra un caballo:  «O que máis me doe é que a miña filla nunca coñecerá ao seu pai»

0

Hacía solo tres meses que Silvia Suárez e Iván Trasmonte se habían dado el sí quiero. A sus 26 años, los recién casados esperaban una niña, su primogénita, Keyla. La madre salía de cuentas ese mismo día, el 1 de octubre del 2016, hace hoy un año. Fue en ese momento cuando la historia de la familia se quebró. Esa mañana acudieron a un estudio fotográfico para inmortalizar los últimos días de embarazo. Al terminar, ella se quedó en casa a descansar. Él había decidido acompañarla, pero Silvia insistió en que llamase a sus amigos, que saliese a dar una vuelta en la moto. La había comprado un año antes. Era una de sus pasiones y le recordó que una vez naciese la cría tendría menos tiempo para hacerlo. Iván nunca regresó a casa.

Eran las 17.30 horas de esa fatídica tarde cuando murió. Todo ocurrió en un tramo de la carretera AC-400, en el lugar entre Paxareiras y Suevos, en el municipio coruñés de Mazaricos. Como ya había ocurrido en otras ocasiones en ese vial, un caballo accedió a la calzada. Esta vez fue letal. Iván no pudo esquivarlo y chocó contra él. El golpe le arrebató la vida. Silvia no lo supo hasta horas más tarde, cuando dos agentes de la Policía Local le dieron la noticia.

«Tiveron que darme tranquilizantes para que non se me adiantara o parto. Tiñan medo de que se complicara», confiesa ella, un año después de perder al amor de su vida. Keyla Trasmonte Suárez nació nueve días más tarde tras un largo parto: «É o mellor, o máis bonito que me deixou Iván. Sempre me quedará a nena para seguir loitando».

Sin respuesta

Un año después de la tragedia, Silvia Suárez sigue sin respuestas. El propietario del caballo, que carecía de identificación, jamás apareció, así que nadie se ha hecho cargo de la muerte de su marido. En el lugar, el ganado mostrenco sigue invadiendo la carretera. Lo saben a la perfección los miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipal de Muros, que acuden semana tras semana a espantar a los animales que cruzan el vial en busca de alimento.

«Confío na Xustiza, pero sinto impotencia. Non é pola indemnización, o que máis me doe é que a miña filla nunca coñecerá ao seu pai», reconoce la mazaricana, incapaz de retener las lágrimas mientras recuerda el día en que Iván falleció: «Creo que xa pasou suficiente tempo para que non saiban nada».

Esta mañana volverá a Mazaricos. Visitará la aldea de sus padres, Ribadeza, donde enterró a su marido. Quiere dejarle unas flores, aunque confiesa que no sabe si será capaz: «Sinto pánico ao pasar por esa estrada, teño medo pola miña nena. Sei que antes ou despois a alguén lle pasará o mesmo que a Iván. Cando ves a cantidade de accidentes que houbo alí, estreméceste».

La última semana ha sido un infierno, una de las más duras del último año. Sabe que hoy todo le recordará a él: «Intento seguir coa miña vida de antes. Teño a sorte de que a miña familia, e a del, implicáronse moitísimo con nós. Aínda que a vida cambiounos a todos nós tralo accidente».

Seguirá peleando

A pesar de que el dolor la acompaña cada día desde hace un año, se negó a tomar antidepresivos: «Non quero que a nena vexa caras largas, a estas idades os cativos absorben todo. Os días máis duros, nos que estou moi baixa, prefiro deixala coa familia e saír a despexar a cabeza antes de que me vexa mal».

Aunque las respuestas no llegan, y la fe se debilita, asegura que, por su niña, luchará para que se diriman responsabilidades. Confiesa que lo único que teme es el día en que la niña le pida explicaciones sobre su padre: «É o que máis temo, pero sei que chegará o momento. O día de mañá terei que contarlle todo o que pasou».