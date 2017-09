La Xunta detectó billetes triplicados a las Cíes a nombre de un mismo pasajero y en un solo trayecto

0

La Voz de Galicia J. ROMERO

VIGO / LA VOZ 29/09/2017 05:00 h

Como churros y sin control. Así expone la Consellería de Medio Ambiente, en el escrito remitido por su asesoría jurídica a la Fiscalía de Vigo, que las cuatro navieras infractoras vendieron billetes para desplazarse a las islas Cíes este verano, poniendo el acento especialmente en Mar de Ons y Nabia, que son las firmas sancionadas con las multas más elevadas, 600.000 y 450.000 euros, respectivamente. Las conclusiones expuestas, a falta de que se resuelvan los expedientes abiertos, ponen sobre la mesa que las navieras vendieron billetes triplicados a nombre de un mismo pasajero y en un mismo trayecto. De demostrarse que es cierta esta acusación, supondría una vulneración de todas las normas establecidas para obtener la concesión de transportar personas a las Cíes en trayectos regulares.

El documento, que ya está en manos de la fiscala jefa de Vigo, encargada de elaborar las diligencias para determinar si hubo delitos penales, expone: «Aparecen billetes duplicados ou triplicados. Isto é, aparecen emitidos varias veces a nome da mesma persoa e co mesmo número de reserva e nome. Resulta evidente que burlar o sistema público de control de accesos emitindo varias copias simuladas do mesmo documento creando aparencia de que o tenedor do título dispón de autorización de acceso pode ser unha conduta gravemente irregular. Estaríase actuando emitindo documentos simulados coa aparencia de reais co obxecto de que non se detecten a primeira vista nun control de entrada». Mientras, las navieras consultadas ayer reconocen abiertamente que los expedientes derivarán en contenciosos administrativos.