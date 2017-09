¿Cuáles son los tres únicos casos en los que Ryanair no tiene que compensar por la cancelación de vuelos?

0

La Voz de Galicia

28/09/2017

Casi 800.000 personas se han visto perjudicadas por la cancelación masiva de vuelos por parte de Ryanair en una primera tanda hasta el 28 de octubre y la segunda anunciada ayer que salpicará las anulaciones de viajes hasta abril del próximo año. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea advierte que «en ningún caso Ryanair puede cobrar ningún gasto de gestión como consecuencia de la cancelación de vuelos», aunque se opte por aceptar la reubicación en otro vuelo.

De manera oficial, AESA ha publicado los tres únicos casos en los que una compañía aérea no está obligada a compensar económicamente a los viajeros afectados en caso de la cancelación de su vuelo. Esto ocurre en primer lugar cuando la anulación se deba a circunstancias extraordinarias ajenas a la organización y operatividad de la propia compañía, causadas por ejemplo por el clima o una huelga. Ryanair, en su caso, tampoco tendrá que compensar a sus viajeros afectados por una cancelación cuando se informe de esta con una antelación de entre dos semanas y siete días y ofrezca a los pasajeros un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación respecto a la hora prevista el vuelo adquirido y llegar a su destino con menos de cuatro horas de retraso con respecto a la hora inicial de llegada. La tercera causa que excluye a la aerolínea de la obligación de compensación es cuando, aunque informe de la cancelación con menos de siete días de antelación, la compañía ofrezca un vuelo alternativo que permite salir con no más de una hora de antelación respecto a la hora prevista de salida y llegar al destino final con un retraso de menos de dos horas. En todos los demás casos la compensación es obligatoria, y no queda cubierta con vales para otros viajes como los que ha anunciado Ryanair que entregará a cada pasajeros afectados por las cancelaciones por valor de 40 euros por trayecto. La propia empresa irlandesa reconoce desde ayer esa vía legal para exigir una compensación.

La Agencia Estatal señala que el primer caso para obtener una compensación es reclamar ante la compañía, para lo que es necesario conservar el billete, resguardo de equipaje y cualquier otro documento utilizado en la compra de las plazas de avión canceladas. Si no se recibe en un mes respuesta a dicha reclamación, o no es satisfactoria, se puede presentar la reclamación ante AESA de forma gratuita, y el organismo aéreo emitirá un informe que será remitido a la aerolínea y se considera un elemento clave ante cualquier reclamación judicial posterior.

AESA ha abierto un expediente informativo a Ryanair por sus cancelaciones masivas, que pueden dar lugar a multas de hasta 4,5 millones de euros en su calificación más grave, cantidad que organizaciones de consumidores como Facua consideran «ridículas» y exigen que cada uno de los 500 vuelos cancelados en España sean considerados objeto de expedientes independientes, y por tanto sancionables por separado.