Marián Ferreiro: «Os 40.000 habitantes de Narón precisan máis apoio institucional»

La Voz de Galicia

ferrol / la voz 28/09/2017

Recen tomado o bastón de mando do seu predecesor, Xosé Manuel Blanco Suárez, tamén de Terra Galega e que se xubilou a semana pasada, Marián Ferreiro Díaz (Narón, 1977) asume con ilusión a responsabilidade de gobernar un concello de 40.000 habitantes, o oitavo de Galicia, que ademais é un referente en dispoñibilidade de chan industrial e de asentamento de empresas na comarca de Ferrol. A nova alcaldesa, primeira muller que leva as rendas do goberno local no Concello de Narón, ten moi claro o reto que se lle presenta, porque, segundo di, os tres alcaldes que a precederon deixaron o listón moi alto. Froito desa xestión anterior é a estabilidade que herda, con un goberno tripartito no que Terra Galega (10 concelleiros, dun total de 21) comparte responsabilidades có BNG (2) e o PSOE (2).

-¿Cómo encara esta nova etapa ó fronte da corporación municipal de Narón?

-Con moita ilusión e coa responsabilidade de non defraudar por nada do mundo ós meus compañeiros, especialmente a Blanco que puxo moitas expectativas en mín. Son consciente de que é un reto, porque sendo a primeira alcaldesa teño moito que demostrar, e tamén porque os tres anteriores alcaldes deixaron o listón moi alto. É algo que teño asumido.

-E ademais falamos dun concello de 40.000 habitantes...

-Así é. Con todos os meus respectos, non é igual que nos concellos máis pequenos, que igual teñen dificultades, pero non tantas.

-¿Como, cando e por que entrou vostede en política?

-Cando estudaba Bioloxía en Santiago, carreira que non rematei, un grupo de mozos creamos Xuventudes por Narón, coa intención de aportar o noso punto de vista á Unidade por Narón na súa labor de goberno. Cando se creou Tega, as mesmas persoas convertémonos en Mocidades de Terra Galega, da que fun presidenta local. Despois formei parte das listas nas tres últimas eleccións, primeiro en lugares baixos e nesta última no segundo posto. E por que?, porque entendía que os que gobernan necesitan o punto de vista dos mozos e dímosllo. Daquela época son as vivendas dos mozos.

-¿Cal é o segredo de que un goberno tripartito se manteña tantos anos?

-En Narón hai estabilidade no goberno porque nos centramos nas cousas prácticas. Os nosos plenos son áxiles porque entendemos que hai que centrarse nos puntos importantes. No noso equipo de goberno fálanse as cousas e, aínda que teñamos puntos de vista distintos, buscamos acordos polo ben dos veciños, que é o que debe primar.

-¿Cal é a situación actual?

-Economicamente está ben. Acabamos de facer arqueo de caixa e hai 14 millóns de euros, os créditos que temos son moi reducidos e poderíamos amortizar algúns pero non compensa. As contas do Concello están saneadas e o outro día habilitamos tres millóns, dos que dous e pico son para inversións, algo que considera que é reflexo de que Narón vai ben.

-¿Que lle falta ao Concello?

-O centro de saúde, pero o tema vai ben encamiñado. Aportamos os primeiros 100.000 euros e a finais de ano tocan outros 500.000. As conversacións con Sanidade son moi fluídas e esperamos que axiña se liciten as obras. Tamén queremos un colexio novo no Alto, a nova escola infantil de Río do Pozo farase en breve, seguimos investindo en parques infantís, en accesibilidade e en aforro enerxético, e non esquecemos a zona rural.

-¿Cómo se comportan as administracións superiores?

-Narón ten 40.000 habitantes, polo que precisa máis apoio institucional. Non nos sentimos discriminados como hai uns anos, pero nunca é suficiente, aínda que o cambio na Deputación notouse para ben.

-E xa dando un salto a actualidade, ¿cómo ve a situación de Cataluña?

-Gústame que se escoite a voz do pobo en este caso e en todos, pero debe ser con respecto á legalidade vixente.