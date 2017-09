«María» tocará Galicia como borrasca

0

La Voz de Galicia

28/09/2017

A falta de dos meses para que termine la época de ciclones en el Atlántico Norte, esta temporada ocupará un lugar muy destacado en los registros históricos. Las últimas siete tormentas tropicales que se han formado en el océano han alcanzado condición de huracán. Esto es algo que no ocurría desde 1878. El más reciente, María, que ascendió hasta categoría cinco y dejó vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora que devastaron países como Puerto Rico, ha decidido poner rumbo hacia Europa.

Los sistemas de bajas presiones que nacen en la región tropical del Atlántico llegan hasta el Caribe y la costa de Estados Unidos empujados por los vientos alisios, de componente este. A veces, antes de tocar tierra ya como huracán, ascienden hacia el norte y se suman a la circulación general de la atmósfera en nuestras latitudes, que se mueve del oeste hacia el este.

Cuando un ciclón toma los westerlies (vientos del oeste) puede acabar afectando a Galicia. Eso sí, llega como una borrasca normal. «O motor dun furacán é a temperatura da auga do mar. Nesa zona do Caribe pode acadar os trinta graos. Pero no camiño de volta, o Atlántico está moito máis frío e polo tanto o furacán vai perdendo enerxía e toma forma xa de borrasca extratropical», explica María Souto, de MeteoGalicia.

Los modelos meteorológicos muestran además que María no viajaría solo hacia Europa. Le acompañarían los restos del huracán Lee, que ya consiguió ascender a categoría tres. Algunas previsiones señalan incluso que podrían acabar fusionándose, aunque la probabilidad de que esto suceda es reducida. «As últimas saídas dos modelos amosan que Lee se desfai antes de que poida interactuar con María», añade la meteoróloga.

Como la inmensa mayoría de los ciclones que se mueven por el Atlántico, Galicia notará el paso del huracán convertido en borrasca. Esperamos su impacto a finales de esta semana y comienzos de la próxima pero de forma menor, ya que su centro de acción estará situado lejos de nuestra comunidad, sobre el Reino Unido. «En terra non imos ter ningún tipo de consecuencia durante os próximos días. A semana próxima teremos unha meteoroloxía normal. Pero esas borrascas profundas erosionan bastante a superficie oceánica e polo tanto si que notaremos entre luns e o martes os efectos no mar, xa que a altura das ondas podería acadar os cinco metros. Probablemente dende MeteoGalicia teñamos que activar algún tipo de aviso, entre amarelo e laranxa», termina la física.