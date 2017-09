El Congreso aprueba la comisión de investigación del Alvia

0

El júbilo de las víctimas del Alvia retumbó en el hemiciclo del Congreso al conocer la votación que daba luz verde a la comisión de investigación del accidente de Angrois, una alegría que contrastó con los gritos de frustración que se escucharon en este mismo Parlamento en el último pleno de la legislatura pasada, cuando se rechazó una petición similar con los votos del PP y el PSOE. Esta vez los dos principales partidos no fueron de la mano y los socialistas confirmaron el apoyo a la comisión que venían anunciando desde que Pedro Sánchez retornó a la secretaría general. Finalmente, la investigación parlamentaria, que durará un mínimo de cinco meses, contó con 208 votos a favor y 135 en contra. El PP se quedó técnicamente solo en su rechazo a la propuesta de PSOE y Unidos Podemos-En Marea, que llevaron al pleno una propuesta conjunta de mínimos.

Pilar Cancela fue la encargada de defender el cambio de postura del Grupo Socialista y pidió perdón a las víctimas por no haber apoyado antes la comisión de investigación. «Sentimos el retraso, pero caminaremos juntos», dijo, mirando hacia el palco de invitados donde estaba una representación de la plataforma de víctimas. La responsable de la gestora del PSdeG admitió que en un principio cuestionaron la investigación parlamentaria porque no veían necesario «duplicar actuaciones» al estar abierto un procedimiento judicial, «más proactivo a la hora de recabar pruebas» para esclarecer el accidente, que causó 80 muertos y 144 heridos a las puertas de la estación de Santiago el 24 de julio del 2013. No obstante, el giro político del PSOE, alegó, descansa sobre dos novedades relevantes en el caso: el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña que ordenó investigar si se había realizado una evaluación integral de riesgos en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense, evitando que se cerrara la instrucción como pretendía el juez instructor. Y, por otro lado, el dictamen de la Agencia Ferroviaria Europea sobre la falta de independencia del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Pilar Cancela admitió que buena parte del mérito en el cambio de postura del PSOE se debe «al tesón y la lucha de las víctimas».