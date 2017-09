El debate entre Villares y Feijoo crispa el Parlamento y acaba en el insulto personal

0

El debate crispado y repleto de descalificaciones personales regresó este miércoles al Parlamento gallego durante el cara a cara mantenido entre el portavoz de En Marea, Luís Villares, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, con la situación de Cataluña como marco de fondo. Sobre este asunto, Villares inició su intervención acusando al líder del PPdeG de ser partidario del «pensamento uno, grande e libre», lema que empleaba el franquismo, y el mandatario autonómico replicó poniendo en duda en acatamiento de la Constitución por parte de En Marea por su defensa de las leyes de desconexión del Parlamento catalán, anuladas por el Tribunal Constitucional, y del referendo ilegal.

A partir de ese intercambio inicial de desencuentros la tensión en el debate fue in crescendo, pues Villares sacó a colación lo ocurrido hace quince días, cuando Feijoo expresó su deseo de que el exmagistrado no volviera a dictar una sentencia en Galicia. «Veu a pedir a inhabilitación daqueles que non pensan igual», se quejó el portavoz de En Marea, que lo vio como algo «normal» en alguien de quien dijo que se presentó a las oposiciones a la judicatura y no las aprobó.

Prosiguió Villares acusando a Feijoo de tratar «a botellazos» a sus contrincantes, cuando de otros recibió botellas de vino, de ser «cómplice» con la corrupción y lo tachó de «narcochófer» por sus fotos con Marcial Dorado, expresión que el presidente de la Cámara, Miguel Santalices, obligó a retirar del diario de sesión con la correspondiente amonestación al diputado lucense y con la bancada popular visiblemente irritada.

Feijoo moduló su réplica y dejó caer que la intervención desaforada de Villares se debía a que «necesita aprobar unha oposición para que o manteñan no cargo» al frente de En Marea. Y dicho eso volvió a inquerir si Villares acataba la Constitución, como antes hizo tantas veces como juez, sin obtener respuesta alguna. Y cerró la discusión deseando que el diputado lucense «dure moito no escano», pues eso permitiría que «a Xustiza siga gañando» con su excedencia.