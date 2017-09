Xoaquín Fernández Leiceaga: «O Goberno aínda segue instalado na austeridade»

0

La Voz de Galicia

24/09/2017 05:00 h

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz de los socialistas en la Cámara gallega, entiende que el primer tramo de la legislatura fue «un ano perdido», pues el cambio del ciclo económico no se ha aprovechado para hacer un cambio de ciclo político. «O Goberno aínda segue instalado na austeridade, non foi capaz de usar as marxes de endebedamento das que dispón» para incrementar las inversiones y reforzar el gasto políticas en las áreas que más se resintieron durante la crisis, especialmente los servicios sociales.

Leiceaga pone de relieve que hay varios elementos que faltan y que deberían acompañar a la recuperación. El primero está en el ámbito del empleo, la creación de puestos de trabajo es muy débil y en muchos casos precario. «Estamos aínda moi por debaixo dos niveis precrise -apunta-, a este ritmo tardariamos aínda sete anos en recuperar as taxas do 2007».

Además, sostiene que la recuperación no va acompañada de «sensibilidade social» para poner en marcha medidas donde más se necesitan, en ámbitos como la atención a las personas dependientes, a la tercera edad, y detecta «un déficit importante» en la sanidad pública.

Finalmente, apunta que Feijoo «foi incapaz de impulsar as leis novas que prometeu» y cree evidente su pérdida de peso en Madrid con asuntos como los presupuestos, la AP-9 o los retrasos del AVE.