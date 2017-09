Los niños gallegos comen al precio de la media española

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia S. C.

Redacción / La Voz 23/09/2017 05:00 h

El inicio del curso supone también para muchos el abandono de la siempre interesante cita de comer en familia. Los niños, en aras de la conciliación, pasan el mediodía en su colegio y allí pelean con verduras, carnes y purés. Cada día más de cien mil niños gallegos comen en el colegio, en más de 800 centros educativos en toda la comunidad. Solo en los de titularidad pública hay casi 73.000 menús diarios, que están gestionados o bien por la Xunta (302 centros de forma directa y

132 con contratas), por los concellos (42 comedores) o por las ANPA (134). El resto de los niños comen en sus colegios privados o privados concertados.

A la hora de la comida hay dos grandes preocupaciones para las familias: la composición equilibrada y de calidad del menú y su precio. De lo primero, en el caso de Galicia, la Xunta ha ido afinando sus exigencias tras los escándalos de hace unos años y eso se ha traducido en el impulso a las empresas locales que consumen productos frescos.

La otra cuestión es distinta. ¿Cuánto cuesta comer en el colegio? ¿Más que en el comedor de una empresa? En general así es. Las cifras oficiales de los colegios públicos son de 4,5 euros por día (sobre 100 euros al mes), aunque desde la Xunta recalcan que el 90 % de los alumnos reciben algún tipo de ayuda; en los colegios privados y concertados, el precio es sensiblemente superior, entre 100 y 130 euros por mes, y a veces es obligatorio quedarse en el comedor.

En las cuentas de los colegios privados los datos son casi imposibles de comparar pero, ¿qué ocurre con los colegios públicos de Galicia con respecto al resto de España? La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa, Confapa en Galicia) ha publicado su Estudio sobre comedores escolares, una comparativa a nivel nacional.

Hasta 65 euros de diferencia

Según los datos de las ANPA, el precio del menú en un colegio público de Galicia está en la media de España, exactamente 20 céntimos por día más caro que la media aritmética (4,3). Y en la tabla así se refleja: seis comunidades tienen precios más caros que Galicia y siete algo más baratos. Entre unas y otras, una diferencia más que sustancial, de hasta 65 euros al mes: enviar a los hijos a comer a un colegio público de Navarra cuesta al mes (entendiendo que tiene 22 días lectivos) 137 euros, mientras que la misma decisión en Canarias sale por 72 euros.

En casi todas las comunidades los costes se mantienen en este curso, aunque en Murcia y Asturias subieron las tarifas, claro que en Asturias costaba antes 3 euros el menú (ahora 3,5) y en Murcia el precio era de 4 euros (ahora es 4,3); en Aragón, en cambio, bajaron la factura, aunque mínimamente, de 4,91 a 4,89.

Navarra y Cataluña, con 6,25 y 6,20 euros de precio medio por día, respectivamente, son las autonomías con los menús más caros en los colegios, mientras que Canarias (3,30 euros) y Asturias (3,50 euros), además de las ciudades autónomas de Ceuta (3,55 euros) y Melilla (3 euros), son las que tienen un menor coste.

En el estudio de Ceapa, más de la mitad de las familias españolas aseguran utilizar el comedor escolar de forma diaria (52,5 %) frente a un 11 % que no lo hacen porque no cuentan con este servicio complementario y otro 5 % que no lo usan por motivos económicos. Entre quienes si lo contratan, el 84 % afirma no tener ayudas y, de este porcentaje, el 24 % tiene problemas económicos para poder afrontar el gasto mensual.