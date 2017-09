Nava Castro: «Nuestro objetivo es intentar recibir turistas durante los 365 días del año»

0

La Voz de Galicia Susana Acosta

Redacción / La Voz 23/09/2017 05:00 h

Nava Castro Domínguez (Ponteareas, 1969) lleva al frente de Turismo de Galicia desde el 2013. Y cada año los datos son mejores. Desde hace cinco, las cifras de visitantes a la comunidad no han parado de crecer y crecer.

-¿Se esperaban tan buenos resultados?

-En realidad me sorprendió positivamente porque ya en agosto del año pasado se marcó un récord histórico impresionante y había ayudado muchísimo el tiempo. Creíamos que podrían ser cifras peores, pero hemos visto que han sido incluso mejores. Eso nos sigue animando a seguir trabajando de la mano del sector.

-¿Creía que no se superarían las cifras del año pasado?

-Exactamente, pensaba que al menos estaríamos al nivel del año pasado porque ya fue un agosto histórico. Pero la mayor satisfacción es que ha subido en la estancia media un 5,7 % por tercer año consecutivo y la ocupación también sube un 3,3 %. Eso, por supuesto, anima al sector. Sinceramente son datos muy positivos

-¿Cree que Galicia ha llegado a su tope en el mes de agosto?

-No, Galicia no ha llegado a su tope y nuestro objetivo es desestacionalizar, seguir trabajando e intentar recibir turistas durante los 365 días del año. Para ello trabajamos siempre en distintos productos estacionales para lograr esa famosa desestacionalización. Ahora mismo estamos celebrando la feria internacional de Termatalia donde participan 40 países. Y eso es uno de los grandes recursos que permiten la desestacionalización. Además de eso, también nos ayudan las rutas de los vinos o las rutas de las camelias, que precisamente están en flor fuera de la temporada estival. De todas formas, no hemos alcanzado el techo, para nada.

-¿Por qué gusta tanto Galicia? ¿Está de moda?

-·Estamos todos los días trabajando para tener alguna novedad, además de seguir incrementando la calidad y en la formación. De hecho el clúster está celebrando estos días las jornadas de formación para sus directivos del sector turístico. Y eso se complementa con las actividades que estamos haciendo. Esa combinación y coordinación nos sigue ayudando a tener mejores datos. Pero a la gente les gusta Galicia porque somos una tierra hospitalaria y que nos gusta que la gente se sienta como en casa.

-¿Es bueno que se suban los precios?

-Es un incremento que puede afrontar cualquier turista. Queremos que sea un destino competitivo con criterios de calidad y creemos que el sector puede incrementar un poco más los precios, pero siempre con los pies en la tierra. Y, sobre todo, que la calidad y el precio vayan de la mano.

-En el primer año de entrada en vigor del decreto de viviendas turísticas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado la norma a los tribunales, ¿ha fallado el diálogo?

-No, no. En absoluto. Seguimos dialogando. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos reconocido en nuestra Lei de Turismo, y así lo hemos argumentado, la categoría de pensión para el alquiler de habitaciones y también en las casas de turismo rural se puede alquilar por habitación. Con el decreto, se está permitiendo que viviendas de uso residencial se dediquen a uso turístico sin exigirle que sean actividad turística y que se den de alta en Hacienda. Ellos tienen que hacer la declaración como en la Ley de Arrendamientos Urbanos, que declaran los ingresos y los rendimientos. Nos podremos cuestionar que, a lo mejor, habría que cambiar la denominación porque ya pensión está obsoleto, pero el alquiler por habitación ya existe en Galicia.

-¿Cuenta con una resolución favorable, a pesar de que la CNMC ha ganado todas las demandas a decretos de viviendas turísticas?

-Ha ganado parcialmente. Si gana la del alquiler por habitaciones en Canarias es porque ellos no tienen la figura de pensión. Nosotros lógicamente si gana en los tribunales la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia lo modificaremos, pero en principio creemos que está bien regulado, se ha consensuado con el sector y sinceramente, los consumidores están a favor y es lo que nos pide Europa. De todas formas ya se verá la resolución judicial y nosotros siempre vamos a aceptar lo que nos digan los tribunales.