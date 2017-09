Lluvia sí, pero no vale cualquiera

0

Galicia necesita agua para hacer frente a la sequía. La buena noticia es que entramos en una época en la que debería llover de forma abundante. En otoño pueden recogerse hasta cuatrocientos litros por metro cuadrado, una cifra que mejoraría mucho la situación actual. Sin embargo, no sirve cualquier tipo de precipitación para dejar atrás la prealerta. «La mejor para la hidrología es la lluvia que cae de forma generalizada, por lo menos al nivel de afectar a una cuenca hidrológica entera» comenta Juan Taboada, de MeteoGalicia. También debe ser de carácter continuo y no intermitente. Es decir, las lluvias que traen los frentes y no las tormentas. Solo hay que recordar las granizadas que afectaron a la provincia de Ourense a finales de agosto. Esas lluvias fueron un verdadero contratiempo. No sirvieron para aumentar el nivel de los embalses y sí para causar grandes daños en el campo. «Es más importante que caigan 24 litros por metro cuadrado durante en un día en toda Galicia a razón de 1itro cada hora, que no que caiga 48 litros en una hora en algunos puntos y en otros nada» añade el meteorólogo. Durante la estación que está dando sus primeros pasos, el cambio de tiempo se produce porque la radiación solar en el hemisferio norte disminuye y el aire frío desciende desde el Polo. Pero como es una época de transición hacia el invierno, todavía permanece cierta inercia del verano. El aire cálido sobre la superficie terrestre puede ascender y mezclarse con ese gélido que hay en las capas altas de la atmósfera, dando como resultado nubes de tormenta que producen lluvia convectiva. Un tipo de precipitación intensa, intermitente y que puede caer en forma de granizo. Esta es la que menos le conviene ahora mismo a nuestra comunidad. Otro escenario propio del otoño es que el aire frío alimente las borrascas, que deberían ir entrando cada vez con más frecuencia. Los frentes asociados a las bajas presiones generan otro tipo de lluvia, menos intensa pero más continua. Esta es la que necesitamos. El primer frente del otoño cruzará Galicia este domingo. Llegará a nuestra comunidad muy debilitado así que las precipitación serán de tipo orballo. Y veremos si consigue dejar algo de agua en la zonas que más la necesitan, como el sureste de la provincia de Ourense.

Hay también un tercer caso, que es una mezcla de los dos anteriores. «Los frentes a veces llevan tormentas dentro, cuando el choque de masas de aire es muy fuerte debido a la diferencia de temperatura», termina Taboada. Este sería otra forma de lluvia torrencial. En los próximos meses seguramente veremos los tres tipos de precipitación pero solo una será más útil para abandonar la sequía.