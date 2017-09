Ciudadanos confirma su apoyo a la comisión del Alvia: «En este asunto no hay fisuras»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Pablo González

Redacción / La Voz 23/09/2017 05:00 h

Representantes de Ciudadanos confirmaron recientemente a las víctimas del Alvia su intención de votar a favor de la comisión de investigación del accidente del Alvia, que se debatirá el jueves 28 en el pleno del Congreso. Pero las dudas persistían, había sospechas de posibles presiones del PP, con el que el grupo parlamentario de Albert Rivera ha suscrito un pacto de investidura y de Presupuestos, al tiempo que los populares contraprogramaban las solicitudes del PSOE y Unidos Podemos para la creación del foro de investigación con una comisión de estudio sobre seguridad ferroviaria.

El portavoz en la comisión de Fomento de Ciudadanos, el diputado Fernando Navarro, disipó ayer a La Voz todas las dudas sobre la posición final de su grupo. «Vamos a votar a favor de la comisión de investigación, como hicimos en el pleno de la anterior legislatura», aseguró. Se refiere al último pleno de la legislatura más corta de la democracia, en abril del 2015, cuando se debatió este mismo asunto pero no salió adelante por el voto en contra del PP y del PSOE, partido que ahora ha cambiado de estrategia y apoyará la petición de la plataforma de víctimas.

Preguntado Fernando Navarro sobre si el eventual apoyo es una impresión de diputados a nivel personal o si es la propia dirección del grupo parlamentario la que suscribe ese voto afirmativo, el diputado respondió: «En este asunto no hay fisuras en nuestro grupo parlamentario». Por tanto, salvo sorpresas, la comisión de investigación del accidente del Alvia, que causó 80 muertos y 144 heridos, saldrá adelante en el pleno del jueves.

La tesis de este partido sobre el accidente, explica Navarro, es que «hay cosas que no se han hecho bien y hay flecos de los que se pueden extraer lecciones de cara al futuro, para gestionar mejor situaciones como esta. Las víctimas sienten que el Estado les ha fallado», admite. Ciudadanos avisa, no obstante, de que no acudirán a la comisión «con afán revanchista o con la antorcha para quemar a responsables en la pira. No estamos en ese tipo de política -explica Navarro- que todo lo reduce a buenos y malos, amigos y enemigos, siempre instalados en la confrontación». En cambio, el interés de la formación que lidera Albert Rivera es que esta comisión de investigación «sea una herramienta útil para cambiar ciertas actitudes, como el uso de las infraestructuras con fines electoralistas». «Parece que además en este caso -añade el portavoz de Fomento de C’s- pudo haber prisa por cortar la cinta», dice en referencia a la inauguración de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense en diciembre del 2011.

Respecto a la comisión de estudio sobre seguridad ferroviaria que propone el PP, Fernando Navarro también fue tajante: «No queremos descafeinar este asunto».

La petición de las víctimas para que se diriman las eventuales responsabilidades políticas contará por tanto con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y buena parte del grupo mixto (ERC confirmó ayer que asistirá a ese pleno y, como Compromís y el PNV, es más que probable que reediten su voto afirmativo).

Renfe identifica al responsable de Seguridad, Antonio Lanchares

La representación procesal de Renfe ha respondido ya a la solicitud del juez del caso Alvia para identificar al responsable de Seguridad en la Circulación de la operadora cuando se inauguró la línea de alta velocidad Santiago-Ourense y cuando se produjo la desconexión del ERTMS embarcado en el tren. Se trata de Antonio Lanchares Asensio, que en la actualidad sigue ostentando ese cargo. En los próximos días es muy probable que el juez lo llame a declarar, aunque no se sabe si como investigado o como testigo. Los nombres de los técnicos de la empresa pública Ineco que también se solicitó identificar aún no han sido remitidos a las partes.