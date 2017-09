El juez absuelve a un conductor ebrio que provocó una muerte, y culpa al mal estado de la vía

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Alberto Mahía

A Coruña / La Voz 22/09/2017 05:00 h

El joven iba al volante de su coche acompañado de tres amigos durante la madrugada del 5 de diciembre del 2014 por la carretera que une A Campara con Corme, en el término municipal de Ponteceso. Lo hacía tras haber consumido alcohol. Al llegar a una curva, perdió el control del coche y colisionaron contra un árbol. Uno de los ocupantes que iba en los asientos traseros murió. El conductor fue procesado como supuesto autor de un delito contra la seguridad del tráfico en concurso con otro de homicidio por imprudencia y otros dos de lesiones. Pero llegados al juicio y tras escuchar a las partes, el juez decidió absolverlo. Entiende que el accidente se debió a «un cúmulo de circunstancias» que no se pueden achacar a la persona que llevaba el coche, pese a que en el control de alcoholemia arrojó un resultado de 0,45. El titular del juzgado de lo Penal coruñés que lo absolvió sostiene que esa tasa de alcohol no alcanza la categoría de delito, establecida en 0,60. Además, la Guardia Civil que realizó el atestado hizo constar que el joven, de 21 años, se encontraba perfectamente y no tenía síntoma alguno de haber bebido, pese a dar positivo. Así decía el informe de Tráfico: «Su comportamiento fue normal, educado y tranquilo», al tiempo que descartaba que el joven estuviese «eufórico».

Pero no solo por estos motivos fue librado de toda culpa el conductor, vecino de A Coruña. Según hizo constar el juez en su sentencia, aquella madrugada de la víspera de Reyes «había poca visibilidad, el asfalto presentaba ondulaciones, estaba en mal estado y, además, mojado, pues había llovido». Por si fuera, poco, las ruedas del coche, adquirido hacía unos meses por el conductor, estaban desgastadas. Tampoco se pudo atribuir el siniestro a un exceso de velocidad, pues este extremo no pudo ser acreditado por la Guardia Civil.

Según el atestado, el conductor perdió el control de su vehículo a la salida de una curva a la derecha y en una ligera pendiente. Al tratar de enderezar el rumbo, invadió el sentido contrario, se salió de la vía y discurrió a la deriva por la cuneta durante al menos 15 metros. Colisionó contra un árbol y una señal. El joven que viajaba en el asiento delantero y el que lo hacía en el lado trasero izquierdo resultaron heridos, mientras que el del lado derecho trasero murió.