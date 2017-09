Dos encapuchados atan y amordazan a un vecino de Cospeito y se llevan 165 euros

0

La Voz de Galicia T. Taboada

Lugo / La Voz 22/09/2017 05:00 h

Dos encapuchados entraron a robar en una vivienda del lugar de Pé de Bispo, en la parroquia de Rioaveso, en Cospeito. Los individuos ataron con una cuerda y amordazaron a Matías Fernández Castro, un vecino de 65 años, que reside solo en la casa. También le rompieron el teléfono móvil, que lo encontró después en el pozo.

Según explicó el afectado, el suceso se produjo el lunes, pasadas las nueve y media de la noche, cuando se encontraba realizando labores ganaderas en las inmediaciones del establo. «Viña con dous caldeiros e de repente un home botóuseme enriba. De súpeto xa chegou un segundo. Atáronme as mans e as pernas con cordas e encintáronme a boca. Quedei tirado no chan. Un falaba o castelán e o outro non dicía nin palabra», indicó Matías.

Según explicó la víctima, uno de los encapuchados le ordenó que le entregara el dinero que esa misma mañana había ido a cobrar al banco. Acudió a Feira do Monte a cobrar 6.000 euros de una propiedad de su esposa, fallecida hace tres años. «Ese mesmo día gastei 5.400 euros na compra de cinco vacas e trouxen para a casa 165 euros, que os gardei nun chineiro», manifestó.

Según relató Matías, uno de los asaltantes le pidió ese dinero recién cobrado. «Díxenlle que foran o chineiro da cociña que os tiña alí. Puxéronme un machete na cabeza e insistiron en que lles dese todo. Díxenlles que os gastara nas vacas e que estaba tamén no chineiro a factura da compra», recordó la víctima, que una vez que los cacos se fueron, se arrastró hasta llegar a la cocina, donde cogió un cuchillo y cortó las cuerdas.

El vecino sospecha de que detrás de este robo con violencia se encuentra una prima y su grupo de personas cercano. «Dixéronme que como volvera a ter un problema coa miña prima que me matarían», comentó Matías, quien reconoció que desde hace un tiempo tiene problemas con ella.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido y dar con los autores de este robo con violencia.