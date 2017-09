Ryanair no descarta nuevas cancelaciones de vuelos

0

La Voz de Galicia Agencias La Voz

21/09/2017 15:47 h

El director general de Ryanair, Michael O'Leary, no descarta nuevas cancelaciones de vuelos aunque puntualiza que estas no tendrían relación con la reciente supresión de 2.100 enlaces por problemas de planificación y de vacaciones de los pilotos. O'Leary ha asegurado ante la asamblea general de accionistas que «no puede garantizar que no haya nuevas cancelaciones».

La medida ha provocado trastornos a miles de clientes de la compañía, que podría perder hasta 20 millones de euros al verse obligada a reubicar, reembolsar o compensar a los pasajeros afectados.

La compañía podría haberse visto también afectada por la falta de pilotos después de que 140 hayan dejado Ryanair en lo que va de año para irse a Norwegian Air, otra compañía de bajo coste en plena expansión.

El papel desempeñado en esta crisis por O'Leary y el resto de la dirección de la aerolínea ha sido sometido a examen durante la reunión de hoy con los accionistas, si bien el jefe de Ryanair ha asegurado que no tiene intención de dimitir de su puesto.

Esta junta se celebra también después de que un grupo de pilotos rechazase anoche una propuesta de Ryanair para concederles bonificaciones a cambio de días de vacaciones que tienen pendientes este año y aliviar así las presión sobre los cuadrantes de trabajo.

Sanciones que pueden llegar a los 4,5 millones de euros

El Ministerio de Fomento reveló en las últimas horas que la compañía se enfrenta a sanciones que pueden llegar a 4,5 millones de euros si se estima que la cancelación de 500 vuelos en España constituye una falta muy grave. En caso de considerarse como leve, oscilarían entre 4.500 y 70.00 euros, y pasarían de 70.001 a 250.000 si se tacha de grave la actuación de Ryanair.

El ministro Íñigo de la Serna, que descarta retirar en España la licencia de vuelo a la aerolínea irlandesa, indicó que Fomento ha remitido una carta a O’Leary haciéndole ver «la gravedad de la situación» y notificándole la apertura del expediente que está siendo instruido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

«Inadmisible» para la Xunta

La anulación de 24 vuelos en Galicia motivó la consideración de decisión «inadmisible» para la Xunta, «ao estar a prexudicar os viaxeiros e o turismo en Galicia», como informa Carlos Punzón.

Tras recomendar a los afectados reclamar ante la compañía o hacerlo a través del Instituto Galego do Consumo, la Consellería de Industria instó a las administraciones públicas gallegas que apoyan económicamente a Ryanair a «esixir medidas na defensa dos intereses dos cidadáns». Se refiere la Xunta en concreto al Concello de Vigo, que paga a la aerolínea irlandesa 4,4 millones de euros por cinco rutas durante tres años, y al Ayuntamiento de Santiago que abona otros 850.000 euros anuales justificados en concepto de promoción de la ciudad gallega en los destinos de las rutas abiertas en Lavacolla.

El alcalde compostelano, Martiño Noriega, ha pedido explicaciones a Ryanair por la cancelación de 22 vuelos en su ciudad. De momento el Concello de Vigo, que trata de que la low cost abra una ruta con Madrid, no se ha manifestado al respecto.