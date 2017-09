La Ribeira Sacra inicia el camino para ser Patrimonio de la Humanidad

0

Santiago 21/09/2017 17:23 h

La Xunta de Galicia ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la Ribeira Sacra, un objetivo que se espera que sea una parada intermedia hacia el destino final, que es declarar Patrimonio de la Humanidad a un entorno geográfico de la Galicia interior que afectad a dos provincias. El espacio abarca 17.300 hectáreas en 21 municipios de Lugo y Ourense, aunque la delimitación incluye dos anillos más amplios con diferentes niveles de protección y obligaciones. La tramitación debería estar lista en algo más de un año.

El presidente Feijoo calificó la Ribeira Sacra como un paraje «singular» de Galicia que merece «protección», de ahí que se haya iniciado un expediente que augura «complejo» y por el que, aseguró, los gobiernos de la Xunta, incluido el suyo, no le prestaron la debida atención hasta ahora. El jefe del Ejecutivo quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los operadores económicos de la zona y en especial a los viticultores, ya que su actividad no se va a ver afectada por la normativa que se desarrolle sobre el núcleo de este territorio para garantizar su cuidado, y explicó que para las áreas perimetrales no serán necesarios informes específicos para intervenciones salvo en el caso de las grandes infraestructuras.