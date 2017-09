El delegado del Gobierno asegura que existen avances en el caso Diana Quer

0

A un día de cumplirse trece meses de la desaparición de Diana Quer, en A Pobra do Caramiñal, y con la causa judicial sobreseída provisionalmente, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, aseguró que «no se le ha dado carpetazo» a las pesquisas para determinar el paradero de la joven madrileña, sino que se está trabajando de forma intensa y hay determinadas líneas de investigación que están bastante «avanzadas».

Villanueva aseguró que «los servicios centrales y autonómicos» de la Guardia Civil siguen trabajando en distintas líneas de investigación, aunque no se publiquen noticias relacionadas con ese trabajo. Añadió que hubiese sido deseable tener resuelto este caso, pero se sigue trabajando en distintas líneas de investigación, algunas de ellas avanzadas. También recordó que no se escatiman medios y que los investigadores continúan analizando documentación y otras pistas, lo que ha permitido abandonar o dejar en un segundo plano algunas líneas de investigación para priorizar otras.

La última información que trascendió, coincidiendo con el primer aniversario de la investigación, es que los agentes destinados en el caso estaban volviendo a revisar todo lo relacionado con el colectivo de feriantes que, en la noche de la desaparición, se encontraban en A Pobra. Este miércoles, Villanueva reconoció que siempre se trabajó, como una línea más de investigación, en el ámbito de los feriantes, porque cuando se produjo la desaparición había fiestas en A Pobra do Caramiñal, con «muchas atracciones y mucha gente trabajando en el sector de espectáculos públicos». El delegado del Gobierno aseguró que se sigue trabajando, y en función de los datos se profundiza más en un ámbito o en otro.

Otra novedad del caso Diana Quer, pero que no tiene que ver con la investigación, afecta al colectivo SOS Desaparecidos, que, desde el principio se volcó con la desaparición de la chica. Tanto es así que la madre de la joven llegó a ser nombrada por el máximo responsable de la entidad, Joaquín Amills, como responsable de relaciones institucionales. A día de hoy, la progenitora ya no ocupa ese cargo y su abogado ha solicitado, con éxito, a SOS Desaparecidos que retire la alerta de búsqueda de la joven de su página web.

Esta situación supone un cambio de rumbo importante en el entorno de la madre de Diana, que, hasta hace tan solo unas semanas, contaba con el apoyo de la entidad para sobrellevar la situación anímica que atraviesa a causa de la desaparición. Un estado emocional que, coincidiendo con el primer aniversario de la desaparición, ha empeorado.

Un juez ordena investigar la presunta usurpación de identidad de la joven en un correo

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caravaca (Murcia) acaba de admitir a trámite la denuncia presentada, hace ocho meses, por SOS Desaparecidos a raíz del correo electrónico que recibió el colectivo en nombre de Diana Quer en diciembre del año pasado. La comunicación, muy escueta, decía: «Hola. Estoy bien. Necesito estar un tiempo fuera de España. Saludos, Diana Quer». Ahora, el juez ha ordenado a la Guardia Civil que inicie un oficio para que el servidor de correo electrónico Gmail identifique, ante el citado juzgado, al titular de la cuenta que remitió el correo (desde la dirección dianaquer9@gmail.com) y el número de teléfono que tiene asociado. También se requiere al operador de telefonía móvil Movistar que explique si el número de teléfono que tenía la joven fue sometido a un duplicado de tarjeta y, en el caso de ser así, que se identifique a la persona que lo solicitó.