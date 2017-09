El BNG lleva el caso Meirás a la ONU y pide el fin de la impunidad franquista

0

La Voz de Galicia m.b.

santiago / la voz 21/09/2017 05:00 h

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) dio un paso más en su ofensiva contra la familia Franco al formalizar en la sede al ONU en Ginebra una denuncia con un claro objetivo: que el organismo internacional actúe contra «unha impunidade» que ofende a miles de víctimas de la dictadura. Hasta la ciudad suiza viajaron la propia líder del Bloque, Ana Pontón, y la portavoz de la formación en Bruselas, Ana Miranda, que fueron las encargadas de presentar un documento a través del cual que se pide la devolución del pazo de Meirás al pueblo gallego, la ilegalización de la Fundación Franco por «exaltación do franquismo» y, por último, que se «facilite a investigación e a reparación dos crimes da ditadura». «É o mínimo que podemos facer a estas alturas, porque é un débeda ética, política e moral que temos con todas as vítimas do franquismo», destacó Ana Pontón, quien el pasado sábado ya tuvo un acalorado debate televisivo con el actual responsable de la Fundación Franco, Gonzalo Fernández de la Mora. El BNG recuerda que la familia Franco también debe devolver al municipio de Santiago la esculturas del Pórtico de la Gloria porque es un propietario.