Aemet prevé que la temporada de lluvias llegue en noviembre

La Voz de Galicia S. A.

Redacción / La VOz 21/09/2017 05:00 h

Al igual que este verano, septiembre va camino de convertirse en otro mes seco. De los 80 litros por metro cuadrado de media que suele ser habitual que caigan, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé que se superen 50 litros de lluvia en este mes. Además, según las predicciones estacionales que maneja la agencia meteorológica, no se espera que la primera quincena de octubre vaya a mejorar mucho más la situación en cuanto a precipitaciones se refiere. Hasta el mes de noviembre no prevé que comience la temporada de lluvias: «En lo que resta de mes se esperan pocas precipitaciones. Y también se prevé que octubre sea más seco de lo normal, pero luego a partir de noviembre y en diciembre se invertirá la situación», explica Francisco Infante, delegado de Aemet en Galicia, tras indicar que el verano ha sido seco, con un déficit de lluvia cercano al 40 % con respecto a lo que es habitual en estas épocas.