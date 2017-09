El pleno del Congreso discutirá el día 28 la creación de la comisión de investigación del Alvia

0

La Voz de Galicia Europa Press, Redacción

Redacción 20/09/2017 20:48 h

El pleno del Congreso de los Diputados debatirá el próximo jueves 28 de septiembre la creación de una comisión de investigación sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido en Angrois. Así consta en el orden del día, que recoge esta solicitud por duplicado: la que registró el PSOE y la del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y mixto. Fuentes consultadas por Europa Press indican que la intención es que ambas iniciativas sean transaccionadas, toda vez que el objetivo es idéntico: el que vienen reclamando las víctimas del siniestro desde el primer momento.

El pasado día 5, la Mesa de la Cámara Baja calificó finalmente ambas peticiones, con los votos a favor de los grupos proponentes y de Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra.

Se cumplía entonces justo una semana del acuerdo en la misma Mesa para solicitar un informe jurídico a petición del PP, iniciativa que contó con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos y el voto en contra del grupo confederal.

Por otra parte, la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois ha reaccionado en comunicado contra la estrategia parlamentaria del PP, que intenta por todos los medios evitar la comisión de investigación y, a cambio, solicita una comisión de estudio sobre seguridad ferroviaria muy similar a una subcomisión que terminó sus trabajos en el 2015. "Señores del PP, ¿por qué tienen tanto miedo a comparecer en el Congreso?, ¿por qué se esconden de sus responsabilidades políticas? Es una treta que se nota demasiado y que indica su temor a que se sepa la verdad y a cumplir sus responsabilidades como políticos", aseguran las víctimas.

La plataforma cree que los populares "se esconden" detrás de un argumentos «falaz», defender que existe un procedimiento judicial y que, hasta que no finalice, no se podrá constituir la comisión de investigación. «Señores del PP, ¿sabían ustedes que existe, al menos en teoría, una división de poderes? ¿Y que la Justicia solo dirime responsabilidades penales, pero no políticas?», alegan.

También consideran que las comisiones técnicas, con expertos próximos a los planteamientos del Gobierno, no sirven para buscar la verdad sobre el accidente, que provocó 80 muertos y 144 heridos a las puertas de la estación de Santiago. «Hasta ahora el PP ha hecho tres comisiones técnicas: la de la CIAF, invalidada por la Unión Europea; una comisión técnico-científica; y una Subcomisión parlamentaria para el estudio y análisis del sistema ferroviario español». Esta que se propone ahora, aducen, sería la cuarta. «Queremos decirles [se refieren a Ana Pastor y Rafael Hernando] que las víctimas no somos estúpidas y, aunque con una notable inferioridad de recursos, nos seguiremos enfrentando a ustedes y a sus trucos porque nos sobra algo de lo que ustedes parece que carecen: dignidad y valor», añaden.