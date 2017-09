Unos okupas toman un chalé de Fomento en Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia miguel cabana E.G.S.

lugo / la voz 20/09/2017 05:00 h

Una pareja de okupas entraron y se instalaron el pasado lunes en un chalé a las afueras de Lugo propiedad del Ministerio de Fomento. La vivienda fue expropiada por la Administración hace seis años a sus propietarios, pues al desdoblar la N-VI a su paso por Lugo para construir vías de servicio la vivienda quedaba literalmente pegada a uno de estos accesos. Sin embargo, tras expropiarla, Fomento no llegó a derribarla, sino que la dejó deshabitada, porque al no haber residentes que entrasen y saliesen por la cancilla, parece que no había tanto peligro, aunque los coches de la vía de servicio pasasen rozando el chalé. Pero anteayer la pareja de okupas entró en ella después de haber soltado dentro de la finca dos perros peligrosos que disuaden a cualquier visitante de acercarse.

La alarma cundió ayer entre el vecindario de la zona, de la parroquia de Conturiz, al sur de la ciudad, al ver el chalé ocupado, porque consideran que es el principio de un foco de conflictividad, ya que hay otras viviendas cercanas, y algunas también vacías. Sin embargo, fuentes cercanas a Fomento explicaron que van a intentar sacar a los ocupantes ilegales del interior del chalé, pero no dijeron en ningún momento que fuesen a derribar el edificio, finalidad con la que había sido expropiado en su día.

Los antiguos propietarios

Por su parte, los antiguos propietarios explicaron que Fomento lleva seis años incumpliendo el acuerdo para derribar el chalé. Ellos siguen siendo los titulares de la propiedad y, mientras el chalé no sea derribado, no pueden entrar a la parte de atrás de la finca, que también se ha llenado de maleza y supone un auténtico riesgo de incendio. La parcela está a las puertas de la ciudad, en una zona muy habitada y muy cerca de la gasolinera del Miño, lo que podría convertir el lugar en un polvorín en caso de incendio, y además podría contaminar el río Miño, porque pasa a pocos metros y a un nivel inferior.

Tanto vecinos de la zona como los antiguos propietarios del chalé mostraron su indignación con Fomento, cuya indolencia ha provocado la invasión de maleza en la zona, y finalmente que el chalé fuese invadido por okupas.

Los anteriores propietarios también explicaron que enviaron varios escritos a la sede de Fomento en A Coruña pidiéndoles que derribasen el edificio expropiado, pero no les hicieron caso. Y ahora, a la vista del problema de los okupas, los antiguos propietarios avisan a todos los vecinos de que ellos no son los responsables de la situación de conflictividad social, sino que es el ministerio, por haber dejado que la situación se degradase.