Leiceaga: «No franquismo tamén había referendos con resultados que previamente decidía o ditador»

Santiago 18/09/2017 13:10 h

El portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, salió este lunes en defensa de los alcaldes del PSC que se niega a ceder locales y a colaborar en el referendo impulsado desde el Gobierno de la Generalitat, al la que reprochó que intente «socializar a desobediencia» y alterar la convivencia.

Es más, recordó que en Cataluña se celebran periódicamente elecciones libres y con plenas garantías, antes de comparar el 1-O con los referendos de Franco. «Aqueles que lembren o franquismo», apuntó Leiceaga, «saberán que non había eleccións democráticas e con pluralismo, senón referendos sen garantías que producían o resultado que previamente decidira o dictador».

El diputado socialista puso de relieve, en una rueda de prensa ofrecida en O Hórreo, que la Generalitat también intenta «forzar as cousas» para producir un «resultado predeterminado vulnerando as regras da democracia», pues no se paran en las garantías básicas como el censo y quorum de votantes o del funcionamiento de las mesas «se vexan cumpridas», como a su juicio ya se vio en la aprobación de las leyes de desconexión.

Y frente a eso, criticó a aquellas fuerzas políticas que se sitúan «en terreo de ninguén», en alusión a En Comú Podem y En Marea, por concebir este «simulacro» como una mera movilización política, llamando incluso a la participación. «Están colaborando coa estratexia de quebra da legalidade democrática e constitucional que impulsa el bloque independentista», advirtió el portavoz del PSdeG, antes de insistir en que el «oportunismo» demostrado por los socios de Podemos «é digno de mellores causas».

Dicho esto, Leiceaga insistió en remarcar el apoyo de su partido a los alcaldes y alcaldesas socialistas, pues entiende que son «os que están mantendo as institucións democráticas» en Cataluña.