Los condenados por el fraude fiscal de la trama de Las 5 Jotas de Vigo ya superan el centenar El cabecilla que urdió el «modus operandi» de las facturas falsas, Xosé Manuel Costas, sigue en paradero desconocido

La Voz de Galicia e. v. pita

vigo / la voz 17/09/2017 05:00 h

Cuando a finales del 2009 una autónoma que tributaba por el sistema de módulos denunció que Hacienda le atribuía una facturación astronómica que no cuadraba con sus números, no podía imaginarse que estaba destapando la mayor red de fraude fiscal de Galicia. La trama de Las 5 Jotas, con 300 firmas investigadas, supera ya el centenar de empresarios condenados, mientras que el cabecilla que urdió el modus operandi de las facturas falsas, Xosé Manuel Costas, sigue en paradero desconocido. Gran parte de los juicios no se llegaron a celebrar porque los encausados pactaron con el fiscal devolver el dinero defraudado a cambio de librarse de ingresar en prisión.

La quinta sección de la Audiencia de Pontevedra acaba de confirmar la última condena: cuatro años de cárcel en total para un administrador de la constructora Konstrunorest, implicada en la trama. El empresario se enfrentaba a seis años de cárcel y el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo la rebajó a cuatro años. Uno de ellos por un delito contra Hacienda por su declaración tributaria del impuesto de sociedades del 2007 y una multa de 240.000 euros y otro año por otro delito fiscal en el 2008 y multa de 300.000 euros. También le impusieron dos años más de prisión como cooperador necesario del grupo Las 5 Jotas en el delito continuado de falsedad en facturas.

El administrador de Konstrunorest llegó a pedir recibos falsos que rondaron los 730.000 euros. La cuota tributaria defraudada en el primer año fue de 126.991 euros y de 152.326 en el 2008. Para que exista delito fiscal la cantidad defraudada tiene que superar los 120.000 euros, de ahí que, de las 300 compañías investigadas, Hacienda solo haya acusado de dicho delito a 18, la mitad de las cuales ya se declararon culpables.