Rajoy emplaza al Gobierno catalán a que vuelva «a la racionalidad y a la legalidad»

«Están cometiendo un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar», dice

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado este viernes a los independentistas catalanes a que no subestimen la fuerza de la democracia española y les ha advertido: «Nos van a obligar a lo que no queremos llegar». En su intervención ante la Junta Directiva del PP catalán, Rajoy ha asegurado que el Estado va a seguir actuando ante cada paso de los soberanistas y que con «serenidad» pero también con «firmeza» puede garantizar que no habrá referéndum el 1 de octubre.

A los independentistas ha dirigido este mensaje: «Cuanto más tarde rectifiquen, más daño harán al conjunto de catalanes y españoles. No subestimen la fuerza de la democracia española. La democracia es muy fuerte. España es una gran nación. La ley no se puede liquidar así como así». Y ha proseguido: «Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar».

Seguir leyendo