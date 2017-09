En atención especializada uno de cada 7 médicos trabaja en un hospital privado

0

La Voz de Galicia Elisa Álvarez

Santiago / La Voz 16/09/2017 05:00 h

En Galicia hay más de 4.800 médicos de atención especializada, y en torno a uno de cada siete trabaja también en un hospital privado con concierto con el Sergas. En concreto, según los datos del Ministerio de Sanidad, en la comunidad había en el 2015 4.828 profesionales de las distintas especialidades hospitalarias, y la Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal) mantiene una relación laboral con 710. Aunque dentro de estas vinculaciones puede haber casos en los que el médico no esté en la pública, la mayoría sí compaginan. Se trata de un personal que no está en la plantilla de los hospitales privados de Galicia, ya que hay otros 540 médicos que figuran como personal propio porque solo trabajan en estos centros.

El problema con el que se están encontrando los facultativos y los hospitales con concierto con el Sergas no es tanto el de estos médicos que ya compaginan ambos sectores, ya que Función Pública no les retira la compatibilidad, sino el de los que quieren pedirla, pues se les deniega. Esto dificulta la posibilidad de los hospitales privados para contratar facultativos y de los propios sanitarios, que según constatan colegios y sindicatos médicos, están llegando incluso a abandonar el sector público.

El problema surge al denegar el permiso a médicos que quieren trabajar en un concertado En el fondo todo el problema sobre la compatibilidad entre los dos sistemas sanitarios radica en la interpretación de la ley. Según los profesionales, desde hace un tiempo Función Pública y el Sergas entienden que quien trabaja en la pública no debe trabajar en un hospital concertado, aunque no realice ninguna actividad derivada de la sanidad pública. De hecho, lo que piden tanto los hospitales privados como los colegios médicos es que se clarifique y desarrolle la normativa para que un profesional pueda obtener la compatibilidad si no trabaja con pacientes concertados aunque esté en un centro que sí los atienda.

En Galicia se da además la paradoja de que no hay hospitales privados de cierta entidad sin concierto, por lo que la única opción sería trabajar en una consulta privada, inviable en determinadas áreas, «y teniendo en cuenta que un entorno hospitalario siempre aporta más garantías», explican fuentes médicas.

Expedientes

A los problemas para compaginar sanidad pública y privada en centros concertados se suman los expedientes abiertos por Sanidade a algunos profesionales. Son médicos que llevaban tiempo en ambos sistemas y por lo tanto habían renunciado a la dedicación exclusiva, que implica más de 800 euros al mes. «Pensaban que con no cobrar la exclusividad era suficiente, pero resulta que hay que pedir la compatibilidad, y cuando quisieron hacerlo se cruzó una denuncia y se abrieron expedientes», explican desde el Consello Galego de Colexios Médicos.

Además de renunciar a 800 euros mensuales, es obligatorio tener la compatibilidad Tanto el portavoz de los colegios médicos como los sindicatos de facultativos confían en que estos expedientes se resuelvan sin ningún tipo de sanción, «pero aunque la mayoría se archivan, siempre suponen un mal trago para el médico», explica Manuel Rodríguez, del sindicato O’Mega. En los últimos años el Sergas ha abierto una media de ocho expedientes anuales a médicos por incompatibilidad entre la pública y la privada. Desde el 2010 y hasta finales del 2016 se iniciaron 51. No se hace de oficio, es decir, la Consellería de Sanidade no se dedica a comprobar en dónde trabajan sus profesionales, por lo que los servicios de inspección actúan cuando se produce una denuncia.

El Colegio Médico de Lugo emitió de hecho una nota informativa hace un tiempo para recordar a los profesionales del Sergas que para ejercer en la privada «no basta con que renuncien al complemento específico», sino que antes de iniciar el ejercicio de esta actividad es necesario obtener de Función Pública la compatibilidad. También se recuerda que el horario en la privada no puede superar las 18 horas y media a la semana.

Huelga los días 2 y 3 de noviembre por el bloqueo de la carrera profesional de los facultativos

La coalición sindical CESM- O’Mega ha puesto fecha a la huelga que había anunciado para el mes de noviembre. Será los días 2 y 3, y si la Consellería de Sanidade no se sienta a negociar con ellos, a partir del 4 de diciembre la convertirán en indefinida. El motivo, la negativa del Sergas a abordar la carrera profesional, lo que convierte a Galicia en la única comunidad que no ha dado ningún paso en el desarrollo de esta carrera ordinaria. Sí se negoció una extraordinaria durante la época del bipartito, pero con la crisis se aparcó el proceso ordinario.

Los médicos lamentan las consecuencias para los pacientes: «Esperamos que sean las mínimas, también esperamos su comprensión, pues el objetivo es dar una asistencia mejor y de mayor calidad», sostienen.

Según la coalición sindical, la carrera profesional es importante para los médicos, «pero quizás lo es más para los pacientes, porque es la indicación de que se forman y actualizan», explican.

Tiempo suficiente

La convocatoria se anuncia con tiempo suficiente para que la Xunta tome cartas en el asunto y se siente a negociar. La ausencia de carrera y por lo tanto de incentivos profesionales está provocando según los médicos que algunos abandonen el sistema público. Los colegios profesionales también han reclamado que se desbloqueen de una vez estos itinerarios.