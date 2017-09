Celso Domínguez: «La vuelta se pinta muy bonita fuera, pero no lo es»

0

vigo / la voz 15/09/2017 05:00 h

Celso Domínguez fue emprendedor en Suiza, lo volvió a ser a su vuelta a Caldas de Reis, donde abrió una cafetería, pero, pese a que lo peor de la crisis parece haber pasado, él asegura que no detecta tanto afán por abrir negocios entre los que regresan a Galicia. «La gente no se atreve aún, aunque retornen con la idea de montar su empresa. Y es que la vuelta se pinta muy bonita fuera, pero no lo es, no es nada fácil», sentencia tras conocer en su calidad de presidente de la Asociación de Emigrantes Galegos Ulla Umia infinidad de historias personales de los que han vuelto.

«La gente retorna entre dudas, y sobre todo los mayores, por la intranquilidad de unas pensiones que no les dan para vivir en los países en los que se establecieron, sobre todo en casos como los de Alemania o Suiza», señala.

Punto y aparte es para Domínguez la situación de Venezuela. «La gente lo está pasando muy mal allá, tanto que conozco a una persona que se ha venido para aquí y solo encontró un puesto de camarero, sin experiencia alguna en el ramo y a cambio del salario mínimo, cuando allá era empleado de un banco».

Como jubilado, considera que han sufrido mucho los retornados que fueron multados por exigirles Hacienda la tributación de las pensiones que reciben de sus países de acogida. «Han perdonado las multas y devuelto 14 millones de euros en sanciones, pero quedan otros 7 millones que deberían devolver de oficio, porque la gente tiene lo justo».

«Non me dá pena deixar aquilo, deixeillo ao fillo»

s. c.

Manuel Méndez Mouzo, Liaño, ten 70 anos e hai un volveu á súa terra, Camariñas. Fíxoo despois de pasar 50 anos en Suíza, onde deixou unha empresa ben asentada, Mendez Construction, en Lajoux (Jura), agora dedicada á construción de vivendas e edificios.

-Leva un ano en Galicia. Está contento?

-Moito, a Costa da Morte é unha zona estupenda para vivir.

-Non bota de menos Suíza, despois de tantos anos alí?

-Non, non me dá ningunha pena deixar aquilo, porque llo deixei ao meu fillo. E estiven seis anos con el para aprenderlle á levar a empresa, aínda que Suíza é un país moi bonito, que dá cartos se o sabes levar. Pero Galicia tamén, e aquí teño edificios e sempre hai un piso que pintar ou algo que arranxar.

-E vostede, de onde é? Suízo? Galego?

-Non son de ningún lado [risas]! Fun para Suíza no 66 e no 83 volvín e montei unha pequena construtora aquí, pero non me afixen. A xente era moi informal, e tampouco me adaptei. Volvín a Suíza, pero non á empresa de construción onde estivera, senón que montei unha empresa alí que ten máis de trinta empregados; eu traballara nunha empresa na que era o encargado xeral de obras e tiña contactos e coñecementos. Pero gústame estar aquí.

-E cando volve a Lajoux aproveita e ve algunha obra...

-É certo. Vou moito, porque están o meu fillo e a miña filla, que é encargada de pedidos en Omega. A miña muller prefire quedar alá por eles e os netos. Tamén é certo que estou máis na rúa que ela, e vexo aos amigos. Aquí vívese ben. Non volvería para traballar aquí, pero para vivir de xubilado é boa vida.