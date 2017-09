El retorno de la emigración se dispara con las crisis de Brasil y Venezuela

El presidente de los restornados gallegos fue emprendedor en Suiza y lo volvió a ser a su vuelta a Caldas de Reis, donde abrió una cafetería

Celso Domínguez fue emprendedor en Suiza, lo volvió a ser a su vuelta a Caldas de Reis, donde abrió una cafetería, pero, pese a que lo peor de la crisis parece haber pasado, él asegura que no detecta tanto afán por abrir negocios entre los que regresan a Galicia. «La gente no se atreve aún, aunque retornen con la idea de montar su empresa. Y es que la vuelta se pinta muy bonita fuera, pero no lo es, no es nada fácil», sentencia tras conocer en su calidad de presidente de la Asociación de Emigrantes Galegos Ulla Umia infinidad de historias personales de los que han vuelto.

Seguir leyendo