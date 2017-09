El PSdeG convoca a las demás fuerzas políticas para reaccionar al veto sobre la AP-9

0

Los partidos de la oposición en Galicia no parecen dispuestos a permanecer de brazos cruzados después de ver como la Mesa del Congreso vetó por segunda vez consecutiva, a petición del Gobierno, la tramitación de la proposición de ley órganica para debatir el traspaso de la Autopista del Atlántico a la Xunta. El portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, convocó por carta este viernes a los demás grupos para mantener una reunión y analizar las medidas a adoptar, mientras su homóloga del BNG, Ana Pontón, habla abiertamente de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra lo que considera un «novo desprezo» a Galicia.

Leiceaga y Pontón comparecieron este viernes en sendas ruedas de prensa para valorar el bloqueo a la tramitación del traspaso de la AP-9 y pedirle responsabilidades al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. «O problema está no seu partido, no goberno do seu partido», manifestó Leiceaga, que acusó al mandatario autonómico de «pregarse» a lo que diga Madrid.

Por su parte, Pontón señaló al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como «os dous máximos responsables deste desprezo», al tiempo que se quejó de que ninguno de los grupos presentes en la Mesa del Congreso (PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos) presentara una recursos a la decisión del veto. «Iso co BNG non pasaría», esgrimió.

El portavoz del PSdeG en O Hórreo avanzó que propondrá a la Xunta de Portavoces pedir un informe jurídico para decidir los pasos a dar ahora. «O Parlamento ten que defenderse», remarcó. Y la portavoz del BNG sostiene que la Cámara gallega debe recurrir al Tribunal Constitucional, advirtiendo que, en caso de no hacerlo, el recurso lo promoverá el Bloque.