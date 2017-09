«Me fui a casa muy arrepentido y cuando vi la multa me volví loco»

0

La Voz de Galicia Tania Taboada

Lugo / La Voz 15/09/2017 05:00 h

José Vidal Pérez, de 73 años y conocido en Ponte de Outeiro -aldea de Castro de Rei- como O cubano, es el ciclista que el martes arrojó una tasa de 0,99 miligramos de alcohol por litro en aire espirado y que tras abandonar el control de Tráfico con la bicicleta en mano, le dijo a los agentes que se iría a tomar otra copa.

Este jueves, José Vidal estaba en boca de todo el pueblo. «É un bonachón e non molesta a ninguén. Se é malo é para el mesmo», dijo un vecino de Muimenta, en Cospeito, donde le dieron el alto el martes al percibir los agentes que pedaleaba de forma errónea y zigzagueando. «Fai uns días estaba deitado nunha cuneta, coa bicicleta tirada e o can do veciño abrazándoo», recordó otro vecino. «Tense botado a andar pola autovía para ir a bares de A Coruña pero nunca da chegado porque sempre o paran pola estrada. Anda en bicicleta porque xa non lle quedan puntos para ir co coche», indicó un conocido suyo.

Y mientras el pueblo hablaba del percance de Pepe, él sale de la puerta de su casa aparentemente recién levantado y a medio vestir. «Tuve una noche de juerga y hoy estoy un poco...», manifestó al recibirnos. Tras preguntarle por el suceso, dice que no se acordaba prácticamente de nada. «Yo vine para casa muy arrepentido y cuando vi la multa me volví loco. Los guardias se portaron muy bien y fueron muy educados. Había bebido bastante», indicó el hombre que insistía en que tendrá que pagar unos 500 euros de multa.

La bicicleta que guiaba en el momento de ser interceptado por los agentes del destacamento de Tráfico de Vilalba se encontraba este jueves estacionada en un alpendre colindante a su vivienda. «Después de que los guardias me pararan, me hicieran soplar y me multaran, regresé a mi casa. Ellos me aconsejaron venirme para aquí. Cogí la bicicleta en mano, llegué, la dejé aparcada y aquí se encuentra», manifestó el conocido como O Cubano, que explicó que la compró en una tienda de Lugo, tiene apenas un año y funciona con corriente eléctrica.

José Vidal reside en esta aldea de Castro de Rei desde hace unos años. Nació en Murcia, emigró a Suiza y ahora está jubilado. «Tengo cuatro hijos que todavía viven en Suiza. Me siento avergonzado y muy mal. Cuando se entere uno de mis hijos, esto va a ser mucho peor. No quiero tener estos problemas», dijo ayer con lágrimas en los ojos y llevándose las manos a la cabeza.