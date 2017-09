Beiras exhorta a la ciudadanía a rebelarse «contra un estado de excepción non declarado»

0

Frente a las decisiones tomadas por el Gobierno, la Fiscalía y la Justicia ante el desafío independentista catalán, el partido nacionalista y republicano Anova anima a los ciudadanos gallegos a rebelarse no solo en apoyo del pueblo catalán sino «en defensa do que nos poda pasar a nós». Así se expresó Xosé Manuel Beiras en una comparecencia en la que aseguró que «estamos ante un estado de excepción non declarado no que se están a suprimir dereitos fundamentais polas boas».

Beiras compareció acompañado de Antón Sánchez, líder de Anova, y de Gladys Alonso. Sánchez recalcó que «estamos diante do totalitarismo do goberno máis corrupto de Europa, que destrúe probas polos seus casos de corrupción, con 800 imputados, e son eles os que falan de respectar as leis...».

Anova alentará y apoyará todas las movilizaciones que se organicen en Galicia a favor del derecho a decidir de los catalanes y si bien Beiras reconoció «ambigüidades» en la posición de algunos partidos de izquierdas -entre ellos el PSOE, al que animó a resolver sus contradicciones internas- dejó claro que Anova tiene que posicionarse claramente «nun momento tan importante da nosa historia», como lo calificó Antón Sánchez.

Beiras, que animó a los ciudadanos gallegos a recuperar el espíritu de Nunca Máis, estará el 23 en un mitin en Barcelona en apoyo del «procés».