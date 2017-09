El otoño será cálido en Galicia, pero la lluvia sigue siendo una incógnita

0

La Voz de Galicia Xavier fonseca

Redacción / La Voz 13/09/2017 05:00 h

Galicia demanda agua urgentemente para salir de la grave situación de sequía que se prolonga desde hace ya demasiados meses. A punto de cerrar el verano y recibir el otoño, se abre una puerta a la esperanza. Porque durante los próximos meses, coincidiendo con la disminución de la radiación solar en el hemisferio norte, el aire frío desciende desde el polo y alimenta las borrascas. Es decir, entramos en una época del año en la que debería llover. «Ahora mismo tenemos un déficit de precipitaciones que supera el treinta por ciento. Eso quiere decir que la cantidad de agua que debe caer estos próximos meses es bastante importante. De todas formas, si llegaran varios frentes activos, ni siquiera demasiados, rebajarían notablemente esa cifra», explica Francisco Infante, delegado de la Aemet en Galicia.

Sin embargo, qué pasará con la lluvia es ahora mismo una incógnita. La Agencia Estatal de Meteorología, el único organismo que hace pronósticos estacionales en España homologados por la Organización Mundial de Meteorología, no señala en su previsión una preferencia clara sobre el comportamiento de las precipitaciones durante la próxima estación. «Los modelos con los que trabajamos muestran diferentes tendencias, no hay una clara y por tanto no es posible definir estadísticamente una predicción concreta», dice el meteorólogo. Otras agencias europeas que también realizan este tipo de trabajo, como la inglesa Met Office, indican una ligera inclinación hacia una estación con lluvias por debajo de la media.

Recorrido por la «zona cero» de la sequía en Galicia En la comarca de Viana dice que hace semanas que ya es otoño. El color predominante es el tostado: campos secos y árboles que han perdido sus hojas sin antes dar su fruto. Recorremos la zona de mano de ganaderas, agricultores y productores de miel Daniel R. Portela

Lo cierto es que las previsiones estacionales son herramientas todavía en proceso de experimentación y sirven más como una referencia. La atmósfera, sobre todo en nuestras latitudes, es caótica, cambiante y no se deja gobernar. Si ya es difícil predecir el tiempo de dentro de tres días, imagínense una estación entera. Por si fuera poco, la lluvia es el meteoro más difícil de estudiar. Detrás de cada gota hay un delicado y complejo proceso de microfísica que dificulta conocer cómo se va a comportar. Esto sucede con las previsiones estacionales y también con los estudios sobre el calentamiento global. La comunidad científica no acaba de descifrar del todo cuál será el papel que van a ejercer las nubes y la lluvia en el futuro del clima. Tampoco ayuda que no se aprecie nada anómalo si levantamos la lupa de Galicia y atendemos a otras zonas de la Tierra. Por ejemplo, El Niño, un fenómeno oceánico que tiene lugar en el Pacífico ecuatorial, se mantiene en un estado neutro actualmente. «La ausencia de estos sucesos implica que los modelos no son capaces de predecir lo que va a pasar sin esas anomalías, al menos este trimestre. Quizás en la próxima actualización se observe alguna tendencia», añade Infante.

Más fiable la temperatura

Algo más probable y fiable es predecir la evolución de las temperaturas para los próximos meses. Y aquí sí que se aprecia alguna tendencia: «En el cuadrante noroeste de la Península se van a situar por encima de los valores normales. Lo que esperamos es que haya más calor de lo habitual en otoño», comenta el físico. De confirmarse esta previsión, Galicia sumaría otra estación más con anomalías positivas de temperatura.

Pero digan lo que digan las previsiones estacionales, el tiempo se comportará según lo que decida el anticiclón de las Azores. Este sistema meteorológico lleva más de un año lejos de su posición natural. Desde el norte de la Península, muchas veces con su centro sobre el Reino Unido, hace mucho daño, ya que impide que penetren los frentes que circulan por el Atlántico. Este ha sido y sigue siendo el verdadero origen de la sequía en nuestra comunidad.

Oscilación del Atlántico Norte

El anticiclón forma parte además de la oscilación del Atlántico norte, que determina de manera fundamental el tiempo que tenemos en Galicia. El índice NAO mide la diferencia de presión entre las altas de las Azores y las bajas de Islandia. Si en otoño es positivo, el anticiclón se mantendrá reforzado y la lluvia seguirá siendo escasa. En la fase negativa, el anticiclón se retirará hacia el sur y dejará paso a las borrascas. Esperemos que sea lo segundo.

Los embalses españoles están en su nivel más bajo desde hace once años

El año 2017 es el sexto con menos agua en los embalses durante esta misma semana de los últimos 25 años, ya que en la actualidad la reserva hídrica española está al 41 %, un dato que solo había sido menor en otras seis ocasiones desde 1992, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Este porcentaje solo fue inferior en las tres últimas décadas en 1992, cuando se encontraba al 38 %, en 1993, al 36 %, en 1994, al 34 % y en 1995, al 26 %. También en el 2005, al 40 %, y en el 2006, al 39 %.

En concreto, esta semana los embalses han perdido 441 hectómetros cúbicos, lo que representa un 0,8 % menos de su capacidad, hasta situarse en 23.082 hectómetros cúbicos, por lo que hay que echar la vista atrás once años, hasta el 2006, para encontrar los embalses tan vacíos o más. Desde entonces, el año con menor reservas hídricas en España en la misma semana fue el del 2009, con un 43 %, una cifra que, aun siendo baja, es superior a la actual.

En lo que va de año los embalses españoles albergan un 23 % por ciento menos que hace justo un año y un 25 % menos que la media del decenio.

En Galicia, 53 % y 57 %

En el caso de Galicia, la cuenca Miño-Sil se encuentra al 53,7 % de su capacidad, cuando por estas mismas fechas del año pasado estaba al 67 % y al 61 %, con respecto a la media de los últimos diez años. La demarcación Galicia-Costa tiene un comportamiento ligeramente mejor, al estar al 57 %, ocho puntos por debajo del año pasado y tres con respecto a la media de los últimos años. A principios de mes, Augas de Galicia, encargada de gestionar la cuenca Galicia-Costa, decidió mantener la prealerta de sequía al resistir los embalses durante el mes de agosto mejor de lo esperado, mientras que en la cuenca Miño-Sil las tormentas de final de mes permitieron a la confederación hidrográfica de esta zona no activar la alerta. Aun así, ninguna de ambas instituciones descarta activar la alerta por sequía si en las próximas semanas no cae la suficiente agua como para mejorar la situación. El principal problema de esta sequía no se encuentra en los embalses, sino en los ríos, que llevan muy poca agua.