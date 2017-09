Feijoo a Villares: «¿Que lle parece si os galegos non acatamos nunca as sentenzas que poda ditar?»

¿Que lle parece si os galegos non acatamos nunca as sentenzas que poda ditar?

El debate secesionista de Cataluña se coló este miércoles en la primera sesión de control del Parlamento gallego del nuevo curso, y lo hizo justo en el momento en que el portavoz de En Marea, Luís Villares, interpeló al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, por la precariedad laboral, una cuestión que suscitó una agria discusión entre ambos y que el mandatario autonómico zanjó evocando la condición de magistrado en excedencia de Villares para reprocharle su apoyo a un referendo de independencia que carece de amparo legal: «¿Que lle parece si os galegos non acatamos nunca as sentenzas que poda chegar a ditar?».

El portavoz de En Marea fue elevando gradualmente la intensidad del cara a cara con Feijoo, sacando a colación la suspensión del concurso eólico o los sobres en B entregados a algunos dirigentes del Partido Popular que se investigan en caso Bárcenas. Y Feijoo también elevó la intensidad de la respuesta, al dudar de que a Villares le interesara la precariedad laboral de los gallegos, pues «do primeiro que falou no Parlamento foi da condición laboral de vostede», cuando reclamó a su organización un complemento salarial, secretario y chófer.

«Se non lle gusta a política, volva vostede á súa anterior profesión», emplazó Feijoo, antes de aprovechar este giro para recordar la presencia de Villares en la manifestación independentista de Barcelona y el apoyo de En Marea al llamado procés. «Por certo, ¿cre que as leis se deben cumprir ou non?», preguntó el jefe del Ejecutivo. Y prosiguió: «¿Cre que hai que acatar las sentenzas do Tribunal Constitucional ou non?, ¿acata as sentenzas do Tribunal Supremo ou non?».

Y para remarcar todavía más la condición de Villares de magistrado en excendencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Feijoo insistió: «Como vostede non acata as sentenzas dos tribunais, ¿que lle parece si os galegos non acatamos nunca as sentenzas que poda chegar a dictar?». El portavoz de En Marea intentó intervenir al final del debate con una cuestión de orden, pero le denegaron la palabra, así que Feijoo cerró la discusión deseando que Villares «non volva a ditar nunca unha sentenza en Galicia».