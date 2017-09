Feijoo llama a recuperar el pazo de Meirás probando que se donó con «vicios ocultos»

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia Domingos Sampedro

Santiago 13/09/2017 13:47 h

La comisión de expertos dirigida a revisar la donación del pazo de Meirás que se hizo hace 80 años al general Franco se abre camino. El portavoz de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, esbozó esta vía hace quince días, en una sesión de la Diputación Permanente del Parlamento, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, recogió este miércoles el guante: «Prantexemos dende o punto de vista legal a adquisición gratuita dese pazo», señaló, creando dicha comisión comisión para acreditar los «vicios ocultos» que pudieron rodear el regalo que se le hizo desde la provincia de A Coruña al dictador en 1938, en plena Guerra Civil.

Feijoo anunció su disposición a impulsar dicha comisión, con la implicación de investigadores y de las universidades gallegas, en un cara a cara que mantuvo con la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien, sin embargó, menospreció tal posibilidad. «¿Vostede que quere?, ¿facer unha comisión dos seus expertos para decir que non hai ningún vicio e irregularidade e manter a situación igual que agora?», preguntó la diputada nacionalista, quien emplazó a Feijoo a sumarse a la ya constituida Xunta Pro Recuperación do Pazo de Meirás, capitaneada por la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, que a su vez es miembro de la dirección del BNG.

El jefe del Ejecutivo reprochó a Pontón que prejuzgase que una comisión de expertos, todavía por crear, iba a ser del PP y que en paralelo lo invitarse a sumarse a otra comisión presidida por una dirigente del Bloque. «Iso si que é sorprendente», espetó Feijoo, desatando una sonora carcajada en la bancada popular.

Ana Pontón no se arredró e insistió en espetarle a Feijoo que «blindar o expolio é que vostede nos está ofrecendo», y defendió no solo recuperar Meirás con una ley, sino también las estatuas del Pórtico de la Gloria y la casa de Cornide, en A Coruña, planteamiento que no desvió a Feijoo a su propósito, pues insistió en poner la ley por delante y en no utilizar «métodos franquistas», como la ocupación o la incautación, para recuperar dichos bienes.

El portavoz de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, también terció en la polémica, insistiendo en que, en el próximo pleno, el PSdeG «dará a oportunidade a todos de coincidir nunha proposta técnica e plural para a devolución do pazo de Meirás». Dicha propuesta, que ya está registrada, apuesta por revisar los «vicios» que la donación del pazo para poder invalidarla. Ahora bien, el portavoz del PP, Pedro Puy, no descartó que su grupo pueda registrar también alguna iniciativa particular sobre este asunto que, en todo caso, no hará peligrar al confluencia que parecen tener populares y socialistas para quitarle el pazo de Meirás a los Franco sin coste alguno.