Varios frentes traen lluvia a Galicia

La Voz de Galicia S. Acosta

Redacción / LA Voz 12/09/2017 05:00 h

La inestabilidad se instala esta semana en Galicia con la llegada de varios frentes, pero dejará lluvias débiles. No se esperan grandes cantidades, salvo el jueves, cuando podría haber chubascos intermitentes y algo más intensos. Esta situación persistirá durante toda la semana y se espera que a partir del próximo lunes el anticiclón de las Azores pueda ejercer de nuevo su influencia sobre la comunidad.

«Se trata de frentes muy poco activos que dejarán poca cantidad de lluvia. El de la noche del lunes y este martes tan solo dejará entre 1 y 3 litros por metro cuadrado. En alguna zona puede que algo más, pero no mucho más», explica Ana Lage, de MeteoGalicia. Después de las lluvias débiles de la mañana de este martes, sobre todo en la mitad oeste, no se esperan más precipitaciones durante la jornada del martes. Incluso al mediodía se pueden abrir claros, mientras que por la noche los cielos volverán a estar cubiertos. Las mínimas experimentarán ligeros descensos en el interior de Galicia, mientras que las máximas se mantienen sin cambios, incluso podrían subir algo en A Mariña.

Este miércoles nubes y lluvias débiles

Este miércoles habrá más nubes cuanto más al oeste y los cielos estarán poco nublados o despejados en la mitad este. Por la noche llegará un nuevo frente que traerá también lluvias débiles que comenzarán a caer por el litoral norte. El jueves será el día más lluvioso de toda la semana, aunque tampoco se espera que caigan grandes cantidades de lluvia. Serán más bien chubascos intermitentes, sobre todo por la mañana. Por la tarde habrá alternancia de nubes y claros. La llegada de un nuevo frente en esta jornada vendrá asociada a una masa de aire frío que irá entrando de norte a sur a medida que avance la jornada y hará que las temperaturas sufran un moderado descenso, aunque no se pueda hablar de frío. Las máximas se moverán entre los 19 grados de Santiago y los 24 de Ourense, mientras que las mínimas oscilarán entre los 12 y los 17 grados.

La entrada de vientos de componente norte dejará una alta probabilidad de lluvia a partir del viernes, sobre todo en las provincias de Lugo y A Coruña, mientras que en el resto puede incluso no llover. El aire frío provocará también un nuevo descenso de las mínimas y las máximas. MeteoGalicia prevé que a partir del lunes se recupere la influencia anticiclónica con la entrada de vientos del noreste, lo que disminuirá la probabilidad de lluvia y hará que suban las temperaturas, sobre todo en la mitad sur.

Las lluvias de septiembre no serán suficientes para paliar los efectos de la sequía en los ríos gallegos, que es donde más problemas hay. Los niveles de precipitaciones que se suelen acumular en este mes no son tan significativos como para resolver el problema de déficit de lluvia.

Es a partir de octubre cuando la situación debe ir normalizándose. Es necesario que lleguen frentes más activos que los que se van a registrar durante esta semana y que dejen precipitaciones más intensas, aunque no torrenciales. Habrá que esperar varios meses para alcanzar niveles normales en los ríos y con ello dar por finalizado este período de sequía.

Mar de fondo

Por otro lado, se ha activado para este martes el aviso amarillo en la costa de A Coruña y en A Mariña por mar de fondo con olas de hasta cinco metros de altura. Este aviso estuvo vigente ayer.

Fruga cree que las ayudas de la Xunta no palían las pérdidas

El presidente de la asociación de agricultores y ganaderos Fruga, Xurxo Álvarez, critica que la ayuda de 1,5 millones de euros anunciada por la Xunta para sufragar los costes de la contratación de créditos por los daños en los cultivos por la sequía y las heladas no palía las pérdidas: «Esta medida no es una ayuda. En todo caso es una medida que favorece a las entidades bancarias, no a nosotros», dice.