Educación registra solo tres incidencias por obras en el inicio del curso escolar

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia s. c.

redacción / la voz 12/09/2017 05:00 h

A primera hora de la mañana de este lunes y en menos de dos horas, casi 198.000 niños gallegos de 3 a 12 años volvieron al colegio, y lo hicieron sin más incidencias que la mayor o menor alegría por el regreso a las aulas. Según la Consellería de Educación, solo se registraron tres problemas, y de muy poca entidad: los alumnos de primaria del centro de educación infantil y primaria (CEIP) Alfonso Rodríguez Castelao, de Vigo, no se incorporaron al colegio (lo harán mañana miércoles), ya que se están terminando unas obras en el centro; en el centro público integrado (CPI) de A Cañiza el servicio de comedor comenzará el viernes; y en el colegio rural agrupado María Zambrano de O Rosal los alumnos se escolarizaron de forma provisional en otra escuela infantil próxima. Los atrasos por culpa de reformas que tendrían que haberse terminado en verano son un clásico del primer día de colegio, como los niños con cara de sueño.

Lo mismo que ver a políticos en las aulas compartiendo espacio con los más pequeños. A veces con cierta descoordinación, como ocurrió en Vigo, donde el alcalde, Abel Caballero, inauguraba el curso en el CEIP A Paz Tintureira y el delegado territorial de la Xunta, Ignacio López Chaves, lo hacía en el CEIP Canicouva.

Y hay otra escena que cada vez es más frecuente en Galicia: los centros cerrados, vacíos. La culpa es de la «demografía, que é un grande problema para o conxunto de Galicia», como recordó el conselleiro Román Rodríguez en una entrevista para la televisión: en el área de A Coruña se contabilizaron unos mil alumnos menos este año con respecto al pasado. En Galicia comenzaron este año el curso 3.999 alumnos menos de los que acudieron a las aulas hace cinco años, en septiembre del 2012.

En el listado de centros sin futuro ya se incluye el Emilio Navasqües, de Outes, que este lunes permanecía silencioso; los niños de este colegio pasaron al CEIP de Outes. También de eso habló Rodríguez, quien calificó la situación de «reorganización do mapa de centros» obligada por la demografía y enfocada a «mellorar a calidade educativa» y una mejor gestión de recursos. Estimaba el conselleiro que la polémica veraniega no fue más que una protesta puntual, que «o tempo será o mellor xuíz» y que «hoxe [por este lunes] moitos alumnos estarán entrando nos centros» con total normalidad. Y Rodríguez acertó, ya que la entrada al CEIP de Outes se hizo en un clima de cordialidad, y los padres de alumnos del antiguo Navasqües no realizaron ningún tipo de protesta o movilización.

Los que sí hicieron uso del derecho al pataleo fueron los representantes de la oposición política. Olalla Rodil, del BNG, recordó que la vuelta al colegio cuesta entre 400 y 800 euros por familia (incluye todos los gastos, de libros a comedor, de material escolar a ropa), una cantidad «importante» para quienes todavía no han visto la recuperación económica; exige, por tanto, la gratuidad de libros, transporte y comedor. Luca Chao, de En Marea, exigió a la Xunta que invierta el 7 % del PIB en educación, que apueste claramente por la escuela pública -se quejó de que la aportación a los privados supone el 14 % de los fondos educativos- y se mantengan abiertos todos los colegios de la consellería.

Con información de José Alonso y Antón Parada.

Un camino hacia la educación virtual, científica y políglota s. carreira Colegio Eusebio da Guarda, de A Coruña MARCOS MÍGUEZ Un 40 % más de alumnos, hasta llegar a los 10.000, aprenderán sin manuales en papel Educación quiere modernizar la escuela gallega en el sentido clásico: con tecnología, inglés y ciencias. Estas son las novedades: sin libros de papel Una estrategia específica. En los próximos días se presentará la nueva estrategia digital, de la que solo se sabe que supondrá una ampliación importante de alumnos con el sistema de libros virtuales, un 40 % más, hasta los 10.000 estudiantes de entre 5.º de primaria y 2.º de ESO que participan en el programa E-Dixgal en 105 colegios (públicos y concertados). En los próximos dos años la Xunta prevé comprar 22.000 ordenadores más y en el 2020 se espera que participen estudiantes de 3.º de ESO. Seguir leyendo

El programa PROA fue positivo en zonas rurales en las que duró tres años

s. c.

El programa PROA, que consistía en clases extraescolares de refuerzo a alumnos de instituto con condiciones socioeconómicas desfavorables, resultó exitoso cuando se aplicó durante al menos tres años seguidos y en el área rural. Este balance del programa que se desarrolló entre el 2005 y el 2012 se hizo en una investigación de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla que se publica en Economics of Education Review.

En el caso de Galicia, el programa PROA no tuvo una gran acogida, aunque según los datos que se manejan en el trabajo sevillano, desde el 2007 participaron entre 40 y 50 institutos públicos de la comunidad, sobre un 20 % del total.

El estudio, que firman Ignacio García y Marisa Hidalgo, dice que los alumnos tuvieron mejores perspectivas al participar en PROA. Por ejemplo, la probabilidad de suspender en general bajó entre 3 y 6 puntos, y en lectura aumentaron entre 8 y 17 puntos de rendimiento. El éxito estuvo también determinado por la duración del programa, y resultó mucho mejor cuando se llevó a cabo durante al menos tres años; y también encontraron que «el impacto del programa es mucho más fuerte para los estudiantes en las escuelas rurales que para los estudiantes en las escuelas urbanas».

El estudio destaca que al principio solo el 10 % de los institutos gallegos con el programa PROA participaban en PISA (ligeramente por debajo de la media), pero desde el 2007 participó el 20 % (por encima de la media, en este caso).