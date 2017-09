Sin cinturón, el riesgo de morir se multiplica

0

La Voz de Galicia José Manuel Pan

12/09/2017

«Las lesiones van a depender de si el sujeto llevaba puesto el cinturón de seguridad o no. En caso de no ir atado, las lesiones son imprevisibles, ya que impactará contra las estructuras del vehículo. Si el cuerpo sale despedido del coche, la posibilidad de lesión medular y de muerte se multiplica». Este extracto de un curso de soporte vital avanzado del Sergas dirigido a profesionales de emergencias relata la crudeza de las consecuencias de no llevar abrochado el cinturón de seguridad o un sistema de retención infantil en el caso de los niños.

El cinturón está considerado el sistema básico de seguridad pasiva de un vehículo. No llevarlo puesto anula la efectividad del resto de los dispositivos de protección incorporados en los automóviles y eleva el riesgo de perder la vida en un accidente hasta tal punto que no usar este sistema es ya la segunda causa de muerte en carretera, solo por detrás del exceso de velocidad.

Este año se contabilizan 52 muertos en Galicia, de los que 17 no llevaban abrochado el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Eran 14 conductores y tres pasajeros que viajaban sin ninguna protección, igual que 190 de los 823 fallecidos en España y que iban en turismos o furgonetas.

Para aumentar la presión sobre quienes no utilizan el cinturón de seguridad en carretera, Tráfico puso este lunes en marcha una campaña intensiva de vigilancia a cargo de las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y con el apoyo de las policías locales de Galicia. Durante una semana, los agentes controlarán el uso del cinturón y de manera especial los sistemas de retención infantil para asegurar que los menores vayan correctamente sentados, justo en la semana en la que miles de escolares son trasladados en coches privados al colegio.

Cámaras en Galicia

La campaña de vigilancia coincide con la activación en toda España de las 50 primeras cámaras de control del cinturón de seguridad. En Galicia, la DGT tiene instaladas 32 de esas cámaras, que se irán activando progresivamente en las cuatro provincias. La mayoría están situadas en carreteras convencionales, donde hay más riesgo de choques frontales y de salidas de vía. Es en ese tipo de accidentes en los que, según Tráfico, es más efectivo el cinturón, ya que protege a los ocupantes de la violencia del impacto. Estas cámaras buscan «evitar más víctimas por no llevar puesto el cinturón de seguridad», asegura el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que recuerda que en el accidente ocurrido en Pancorbo la pasada semana murieron cinco personas que no usaban cinturón de seguridad. Eran tres niños, su madre y su abuela.

Dos meses de gracia

Durante los dos primeros meses de funcionamiento no se sancionará a los conductores captados sin cinturón por las cámaras activadas este lunes. Los titulares de los vehículos recibirán una carta de Tráfico, con una foto adjunta, en la que se les informará de que el conductor de su coche ha cometido una infracción que está castigada con 200 euros y la pérdida de 3 puntos.

Menores de 1,35, siempre detrás

En la campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad, los agentes controlarán de forma especial que los niños vayan bien protegidos dentro de los coches. Según la normativa de Tráfico, los pasajeros de menos de 1,35 metros de altura deben usar siempre un sistema de retención infantil (SRI), es decir, una sillita adecuada a su peso y talla. No podrán viajar en los asientos delanteros, salvo que el vehículo no disponga de plazas traseras o que estas estén ya ocupadas por otros menores de las mismas características.