Entre la seguridad y la intimidad

0

La Voz de Galicia m. r. vicedo m. s.

redacción / la voz 11/09/2017 05:00 h

Es raro encontrar hoy una zona urbana, por pequeña que sea, que no cuente con un sistema de videovigilancia que grabe día y noche todo lo que sucede a su alrededor. Pueden ser las cámaras en las carreteras y semáforos que controlan el tráfico, las que nos observan en los supermercados, en los cajeros, en las gasolineras o en los portales. Podemos encontrarlas en el interior de las empresas, incluso de los colegios. Y, cada vez más, en la calle. La colocación de estos aparatos tiene como objetivo disuadir a aquellos que pretenden cometer malas acciones, faltas o delitos. Para crear una sensación de seguridad, aunque para ello tengan que registrar acciones cotidianas de nuestras vidas. Su presencia se convierte a veces en una inestimable ayuda para la investigación policial. Basta recordar la trascendencia de las cámaras en casos como el de la muerte de Asunta Basterra.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) cuenta con un Registro Oficial de Protección de Datos con ficheros tanto de entidades públicas como privadas, incluyendo los que se refieren a la videovigilancia, pero sin especificar el número o su situación. Según las últimas estadísticas mensuales de la AEPD, en Galicia hay 318.817 ficheros privados, repartidos entre 111.530 entidades. Galicia es la quinta comunidad con más ficheros privados registrados, por detrás de la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Cataluña.

«A AEPD ten rexistrada unha ínfima parte das cámaras. Só se rexistran as empresas que teñen cámaras instaladas e os ficheiros, pero non o número exacto de cámaras. Por non falar da cantidade de sistemas que están instalados de forma ilegal», cuenta Xosé Renato Núñez, portavoz del Movemento polos Dereitos Civís, entidad que interpuso en los últimos años numerosas denuncias contra la colocación de cámaras de seguridad en la vía pública. «Estes sistemas vulneran o dereito á propia imaxe recollido no artigo 18 da Constitución. Non o dereito á intimidade, como se di, xa que están instaladas na vía pública», explica. «Hai que facerlle entender á sociedade que as cámaras non están rexistrando sempre actos ilegais. Algo tan cotiá como darlle un bico á nosa parella pode ser gravado. E, en algunhas ocasións, dáse o caso da utilización indebida das imaxes por parte dos responsables».

Normalmente, las grabaciones solo registran la imagen, pero es cada vez más común que las cámaras -tanto públicas como privadas- puedan grabar también el audio. Hace unos días, el gobierno de Portugal autorizó que la policía grabase con sonido en las calles, sin autorización judicial, para prevenir posibles delitos y garantizar la seguridad. En España está previsto en la ley que las cámaras graben sonido.

Pero, ¿nos sentimos realmente seguros o es solo una sensación? Para los defensores de su instalación, la respuesta es claramente afirmativa. Sin embargo, Xosé Núñez cree que debe plantearse la efectividad real de estos sistemas. «Se alguén quere cometer un acto delituoso, vaino cometer. Cambias un pouco de imaxe, pos unha gorra e xa está... A videovixiancia non evita que pasen cousas, e tampouco garante que os culpables paguen polo delito cometido. O tema das cámaras está xa superado, se alguén quere cometer un delito vaino cometer igual».

La Consellería de Educación elaboró un protocolo para el uso de videovigilancia

en abril del año pasado, la videovigilancia también estuvo en el punto de mira cuando la Consellería de Educación avaló la instalación de cámaras en los centros escolares para evitar casos de acoso. Según la Agencia Española de Protección de Datos, se admite la videovigilancia en entornos escolares siempre que no exista otra medida más moderada que pueda ser igual de eficaz. Las imágenes tomadas en colegios o institutos, a diferencia de las que registran las cámaras situadas en otros lugares, que permiten conservar las grabaciones hasta un mes, solo pueden almacenarse durante diez días. El acceso a las imágenes es muy restringido: así como en una comunidad de vecinos se pueden asignar varias personas responsables del tratamiento de los datos recogidos por las cámaras, en lo referente a las que vigilan el entorno escolar solo el director. En Galicia hay seis centros escolares con cámaras de videovigilancia, todos ellos en la provincia de A Coruña.