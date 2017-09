Galicia, ante el paisaje del 2 de octubre

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 11/09/2017 05:00 h

Aunque para algunos debería haber llegado antes, la avalancha judicial, política y policial que está cayendo sobre los promotores del golpe institucional en Cataluña hace que muchos de sus responsables, que hasta hace poco presumían de dar «miedo» a los españoles, empiecen a dar ya por perdida la batalla. Pero es precisamente el comienzo de esa asunción de la derrota lo que hace que muchos independentistas se dediquen ya a construir no el relato de la república catalana cuyo alumbramiento se fijaba para el 1 de octubre, convertida ya en una quimera inalcanzable, sino el del 2 de octubre, que parece una novela mucho más realista y al alcance de la mano. Ese relato dice, poco más o menos, que, si no hay independencia inmediata, al menos debe haber más autogobierno, más inversión y total autonomía fiscal si no se quiere que Cataluña vuelva a las andadas. Pero hay muchos españoles a los que tampoco les gusta la pinta que va adquiriendo ese relato alternativo.

Es obvio que cuando amaine la tormenta de este ciclo rupturista impulsado por quienes han tratado de ocultar su incompetencia detrás de las banderas será necesario retomar la política y el diálogo. La fuerte mejoría de la economía, también en Cataluña, ayudará sin duda a templar a medio plazo los ardores guerreros de la parte más sensata del independentismo -la otra es irrecuperable-, y a que el seny acabe imponiéndose en Cataluña, pero también en la otra orilla del Ebro. El propio Mariano Rajoy lo tiene asumido. Y el PP, también.

Lo que preocupa en algunos territorios, incluidos aquellos en los que gobierna el PP, como Galicia, es que una vez consumada la derrota del independentismo más radical, el Gobierno pudiera tener la tentación de solucionar el problema catalán, que nadie niega, por la vía de otorgar privilegios económicos a Cataluña a costa del resto de comunidades.

Y preocupa porque incluso entre algunos destacados dirigentes del PP se empieza a asumir ese discurso, en el que el PSOE de Sánchez está hace ya tiempo, de que para que los catalanes se encuentren cómodos en España es imprescindible, de entrada, otorgar a Cataluña un régimen fiscal análogo al que disfrutan el País Vasco y Navarra, dejándole recaudar todos los impuestos; mejorar las inversiones del Estado en esa comunidad y reducir su solidaridad interterritorial. Además, por supuesto, de indultar a todos los dirigentes políticos catalanes que resulten condenados por violar la Constitución. Cuestiones todas ellas que implicarían que después de mucho tiempo de órdagos y amenazas, el resultado sería que el nacionalismo catalán habría alcanzado, sin sufrir daños, todos los objetivos que se marcó hace cinco años, cuando Artur Mas se plantó en la Moncloa para decirle a Rajoy que o le daba un concierto económico como el vasco y mejoraba la financiación de Cataluña, o se echaba al monte.

Rajoy le dijo entonces que no, porque eso supondría romper con la igualdad de todos los españoles y perjudicar a otras comunidades. Tendría poco sentido que, después de cinco años de tropelías e ilegalidades, se cediera ahora a lo que no se cedió entonces. Porque, para eso, nos habríamos ahorrado el sofocón.

El PP teme una moción de censura de Pedro Sánchez

Aunque nadie en el PP duda de la sinceridad de Pedro Sánchez cuando respalda a Rajoy para frenar el referendo ilegal, hay quien considera que el socialista tiene una hoja de ruta definida para alcanzar la presidencia del Gobierno. El guion pasaría porque, después del 1-O, en Cataluña se convocaran de inmediato unas elecciones autonómicas tras las que se formaría un Gobierno tripartito en el que entraría el PSC. Este Gobierno exigiría una reforma constitucional para encontrar un nuevo encaje de Cataluña en España. Como contrapartida, los nacionalistas apoyarían una moción de censura en el Congreso que serviría para echar del Gobierno a Rajoy y dar la presidencia a Pedro Sánchez.

¿Ha mostrado Galicia su voluntad de ser nación?

Aunque hasta hace no mucho era algo que en el PSOE sonaba a anatema, Pedro Sánchez ha conseguido ya que su discurso sobre la nación de naciones se haya asumido por los socialistas en casi todos los territorios, incluido el de Galicia. Hasta Susana Díaz se apunta ya a decir que si Cataluña y el País Vasco son naciones, Andalucía también lo es. Lo que ha sorprendido algo más es la afirmación que hizo Sánchez el pasado martes, cuando aseguró que Galicia, al igual que Cataluña y País Vasco «ha mostrado históricamente su vocación de ser nación», lo que supone tomar la parte por el todo. Porque una cosa es que en Galicia existan nacionalistas, y otra que esa sea la posición mayoritaria.

El futuro de los más de 100.000 gallegos catalanes

En Cataluña viven aproximadamente 100.000 gallegos, aunque son muchísimos más los que tienen antepasados gallegos o algún tipo de vínculo con Galicia. En esa población, como en la procedente de cualquier parte del mundo, habrá todo tipo de ideologías y también opiniones distintas respecto a lo que podría suponer para ellos que Cataluña se independizara de España. La lógica indicaría que los líderes políticos de Galicia deberían ir a Cataluña en los próximos días para dirigirse directamente a esa población y explicarle las consecuencias que tendría. Pero hacerlo supondría, de alguna forma, participar en la campaña de un referendo ilegal que no se va a celebrar. Ahí es donde está la duda.