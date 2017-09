Santiago Salsón: «No es extraño que cada cuatro o cinco años venga uno seco como este»

0

Además de dar las predicciones meteorológicas, en MeteoGalicia hay también un grupo de trabajo que se encarga de analizar todos los datos recogidos en las estaciones que la agencia tiene repartidas por la comunidad. Santiago Salsón Casado (Zamora, 1968) es el encargado de coordinar este equipo, y nadie mejor que él sabe cuántos litros de menos han caído en este año tan seco que acumula ya nueve meses en prealerta de sequía.

-¿Se puede contabilizar cuánto ha llovido de menos en lo que va de año?

-Sí, desde diciembre a febrero ha llovido un 36 % menos de lo que es normal en esos tres meses. Y entre marzo y mayo, un 17 % menos, sobre todo por el mes de abril, porque marzo y mayo fueron normales en cuanto a lluvia, pero abril fue muy seco. Lo que ha pasado es que se acumuló la falta de lluvia que había desde octubre del año pasado a enero con el déficit de precipitación de abril.

-¿Esta ausencia de lluvia prolongada entra dentro de la normalidad o es lo que nos espera a partir de ahora?

-Entra dentro de la normalidad. ¡Hombre! Si ahora encadenamos cinco años como este, diría que es muy raro. Pero no es extraño que cada cuatro o cinco años pueda venir uno seco como este. De hecho ya nos ha pasado más veces. Realmente el problema ha sido durante el invierno, que es cuando más agua se acumula, porque el verano ya es de poca lluvia de por sí. Aunque hubiera sido un verano húmedo no iba a arreglar el déficit del invierno.

-¿Es cierto que cada vez llueve menos en Galicia?

-No hay ninguna tendencia observada hasta ahora de que llueva menos. Solo se observa la variabilidad habitual, que implica rachas de años secos y otros húmedos. Y no se aprecia ninguna tendencia.

-La Confederación Hidrográfica Miño-Sil explicaba hace unos días que para regresar a la normalidad se necesitaban en esa cuenca unos 500 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada, ¿cuánto tiempo se necesita para que caiga tanta agua?

-Por ejemplo, la media normal desde diciembre a febrero está en 420 litros por metro cuadrado acumulado en esos tres meses. Sin embargo, este año cayeron en ese período tan solo 280 litros. Corregir eso costará todavía, pero si empieza a llover con normalidad a partir de octubre, no va a haber problema. Lo normal es que aquí nos sobre el agua. Si viene un otoño seco pues ya habrá problemas porque arrastramos mucho tiempo sin lluvia. Dependemos mucho de octubre, porque si septiembre es un mes húmedo pues mejor, pero no es de mucha lluvia. No es el mes que vaya a resolver los problemas de déficit de lluvia. Sería a partir de octubre.

-¿Qué es lo que ha influido para que este año apenas haya llovido?

-Para que no nos afecten las borrascas, el anticiclón tiene que estar bloqueando ese paso.

-¿Influyen también los vientos?

-Sí, cuando el anticiclón se retira más hacia el sur, permite el paso a los frentes atlánticos. Normalmente, los frentes que traen aire del sur o suroeste son los que dejan mucha lluvia en Galicia. Si nos entran de noroeste pues dejan ya algo menos de agua.

«Igual hay un otoño seco, pero entran tres borrascas muy activas y ya dejan mucha lluvia»

No es predecible que en este mes se solucione el déficit de precipitación acumulado. En cambio, a partir de octubre habrá que estar muy atentos a cuánta lluvia cae.

-¿Cómo se presenta septiembre?

-Hasta ahora ha llovido muy poco. Viene seco. Pero lo mismo parece que viene seco y a final de mes entra una borrasca y te deja el nivel de precipitación en valores normales. Por ahora va con muy poca lluvia. Dependemos mucho de octubre, que es cuando tiene que empezar a llover más.

-¿Y el otoño?

-Es muy complicado predecir cómo va a ser, porque igual en general es seco, pero entran dos o tres borrascas muy activas y ya dejan mucha lluvia

-Entonces, ¿habrá que cruzar los dedos para entren dos o tres borrascas muy activas entre el otoño y el invierno?

-Sí, que dejen entre 80 o 120 litros por metro cuadrado cada una, que las puede haber tranquilamente. Estas borrascas marcaron la diferencia entre el invierno anterior que fue muy húmedo y este que fue muy seco.

-¿Se han registrado alguna vez en Galicia dos inviernos muy secos?

-En el del 2004 hubo un 38 % menos de lluvia, mientras que en el del 2005 hubo un 70 % menos y en el del 2006, un 25 % menos, es decir, que se encadenaron tres inviernos secos seguidos. Pero no solo es el invierno, también influyen el otoño y la primavera. Con tal de que venga algún período de esos con suficiente lluvia, llega. Tendría que venir otro invierno y otra primavera secos para que esto fuera ya muy complicado. Pero eso es muy raro.