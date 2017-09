«Tenía que haber una tragedia para que cambiaran las cosas»

0

La Voz de Galicia alejandro martínez

o porriño / la voz 09/09/2017 05:00 h

Un año después del accidente de tren de O Porriño, el convoy Celta continúa realizando a diario el recorrido entre Vigo y Oporto. Cientos de personas lo utilizan para viajar entre Galicia y el norte de Portugal. En verano la mayoría son turistas de todos los rincones del mundo, para quienes cambiar de país en el vetusto ferrocarril de los años 80 suele resultar pintoresco. Mexicanos, alemanes, holandeses o peruanos ocupaban ayer asientos del tren que partió dos minutos antes de las nueve de la mañana desde la estación de Guixar. Dos horas y cuarto después llegó a la estación de Oporto tras realizar paradas en Valença, Viana do Castelo y Nine. Es el viaje que no pudo acabar aquel 9 de septiembre del 2016. Ninguno de los extranjeros del último vagón tenía conocimiento de que hace un año, cerca de la estación de O Porriño, el ferrocarril descarriló bajo el puente de Sanguiñeda causando cuatro muertos y medio centenar de heridos.

El convoy circulaba a 118 kilómetros por hora en un tramo en el que debía haberlo hecho a 30. Los muertos fueron el maquinista y el interventor del tren, un joven deportista de Vigo y un turista californiano. Los heridos eran de nueve nacionalidades. Decenas de vecinos corrieron entonces a ayudar mientras llegaban los servicios de emergencia. «De estos accidentes no te olvidas, fue un operativo que duró 24 horas», destaca Rodrigo Iglesias Fernández, jefe del servicio municipal de emergencias de Mos. «Hubo una muy buena coordinación y, a mi modo de ver, todo salió de una manera efectiva», señaló.

Quienes lo recuerdan son los usuarios que siguieron el siniestro por las noticias. Como por ejemplo Amalia, una joven de Santiago que ayer fue a pasar el día a Oporto. «Fue una noticia terrible. Aquellas imágenes del tren reducido a chatarra nos impactaron a todos».

«El tren Celta me parece un poco viejo, pero no está mal. Como el trayecto también es corto, no es como para quejarse. Los accidentes pasan y los coches son más peligrosos, hay muchísimos más muertos en la carretera», afirma también María, una médica gallega que trabaja en Viana do Castelo y que habitualmente toma ese tren.

El Celta no ha dejado de ser un servicio insustituible para conectar la Eurorregión. Hacerlo hoy en día es más seguro que hace un año. Renfe dotó a la mayor parte de las unidades el sistema ASFA digital, que avisa al maquinista de que debe reducir la velocidad y, si no lo hace, el tren se frena automáticamente. Hay algunas unidades que realizan este recorrido que todavía no lo tienen, pero para estos casos, el maquinista va acompañado por un jefe que supervisa la operación. Uno puede equivocarse, pero dos ya no. Se descarta así el error humano, que fue el que provocó el accidente de O Porriño. Las investigaciones realizadas descartan de manera provisional que hubiese fallos en la señalización o en el estado de la vía o en la propia máquina, según apuntan las pesquisas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

Tren Celta Vigo - Oporto pasando por el lugar del accidente El siniestro se produjo al salir del túnel anterior a la estación de O Porriño M. Moralejo

«Tenía que ocurrir una tragedia para que cambiaran las cosas», afirma Isabel, una joven de 19 años que ayer por la mañana viajaba con una amiga para pasar unos días en Oporto. Esta vecina de Santiago cree que las medidas de seguridad deben prevenir siempre que se cometan unos errores que luego cuestan vidas.

En el mismo vagón también viaja Álex, un ciudadano alemán, para quien subirse en el Celta es como hacer un viaje al pasado. «Me sorprende que vaya tan lento y que sea tan antiguo, pero tiene su encanto», asegura.

Personal conmocionado

Ninguno de los pasajeros había caído en la cuenta de que hoy se cumple el aniversario de la tragedia. Pero la efeméride sí estaba en la mente del personal. «No estoy autorizada para decir nada, pero sí puedo admitir que perdimos a unas grandes personas y amigos y lo llevamos muy mal desde entonces», comenta la interventora antes de bajarse en la parada de Valença do Minho, donde otro compañero portugués le toma el relevo. «Fue una gran pérdida y nunca lo olvidaremos. Esto nos ha marcado para siempre», añade.

Las manifestaciones de cariño en memoria de las víctimas se sucederán a lo largo de la jornada de hoy. El personal de Renfe ha convocado una concentración a las doce del mediodía en la estación de Guixar, en Vigo. A las seis de la tarde se celebrará una misa en la parroquia de Nuestra Señora de La Paz y por la tarde el Concello de O Porriño ha convocado otro acto de homenaje junto al paso a nivel que atraviesa el casco urbano.