17 de los 52 muertos en accidentes este año no utilizaban cinturón de seguridad

La Voz de Galicia

09/09/2017

En Galicia, un tercio de los muertos este año (17 de 52) no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Es un dato ligeramente superior al que maneja la DGT para el conjunto de España, donde en los últimos años se ha estabilizado en un 25 % el porcentaje de víctimas mortales que no lo usaban.

El cinturón de seguridad está reconocido internacionalmente como uno de los dispositivos que más han influido en la protección de los ocupantes de vehículos en caso de accidente, en especial en choques frontales y salidas de vía con vuelco. Sin embargo, son muchos los conductores y pasajeros que no lo utilizan, lo que además es una infracción castigada con 200 euros, que incluye la pérdida de 3 puntos del carné cuando el infractor es el conductor.

Para aumentar la vigilancia sobre el uso del cinturón de seguridad, la DGT activará el lunes 50 de las más de 200 cámaras que se han instalado en carreteras de toda España y que captan la imagen frontal de los vehículos para detectar si el conductor lleva puesto el cinturón de seguridad. En Galicia están colocadas 32 cámaras disponibles, pero hasta el momento no ha trascendido cuáles son las que entrarán en funcionamiento ese día. En todo caso, durante dos meses no se iniciará ningún procedimiento sancionador contra los conductores detectados en las imágenes sin cinturón de seguridad. La DGT enviará cartas a los propietarios de los vehículos en los que se haya detectado al conductor sin cinturón y le comunicará que ha cometido una infracción pero que en esta primera fase de dos meses de duración no será sancionado. En la carta, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, recuerda que el cinturón es el elemento de seguridad pasiva más importante del vehículo y que cada año mueren 180 personas en accidentes en España por no usar el cinturón de seguridad.

La carta de la DGT adjunta una copia de la fotografía en la que se ve el coche y al conductor. Por privacidad, el resto de los ocupantes del vehículo aparecen sombreados para que no puedan ser identificados.

El procedimiento es similar al que se realiza con las infracciones detectadas por los radares de control de velocidad. Las fotografías de los conductores infractores se remiten telemáticamente al centro de tratamiento de denuncias que la DGT tiene en León. Allí, las imágenes se procesan y son finalmente examinadas una a una por funcionarios especializados que comprueban si todo está correcto o hay que anular el expediente.

La activación de las 50 cámaras coincide con el inicio de una nueva campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad que será llevada a cabo por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales. El año pasado se formularon 268 denuncias en una semana.