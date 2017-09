Los trenes continúan cruzando O Porriño a 120 por hora

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia luis carlos llera

o porriño / la voz 08/09/2017 05:00 h

El tren pasa como una exhalación por el paso a nivel de O Porriño. Es un Alvia que se dirige hacia Madrid. Son las 9.17 horas. Los maquinistas aseguran que los trenes circulan por O Porriño a 120 kilómetros por hora. Minutos más tarde, a las 9.26, cruza la localidad el convoy Celta que va de Vigo a Oporto. Lo hace más despacio que el anterior, a una velocidad de 80 kilómetros. Mañana hace un año que ese mismo modelo pasó a 118 por hora cuando tenía que hacerlo a 30 para cambiar de vía.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está elaborando un informe preliminar en el que apunta al exceso de velocidad como causa del siniestro. El escrito recuerda que murieron cuatro personas (el maquinista portugués, el interventor y dos pasajeros) y que hubo 47 heridos, 13 de ellos graves.

Las barreras del paso a nivel suben y bajan cada pocos minutos para permitir la circulación de convoyes de pasajeros, de mercancías, incluso de máquinas sin vagones. A ambos lados del paso se agolpan madres con cochecitos de bebé, oficinistas que van a trabajar y comerciantes a punto de abrir sus tiendas. Algunos tienen tanta prisa que burlan las barreras, confiando en que el tren no los alcance.

Jacobo Alonso recuerda, desde su tienda de enmarcaciones situada frente a la estación, el trágico cuadro que se encontró el 9 de septiembre del 2016 cuando iba a abrir: «Tuve que romper una ventana y estuve quitando a gente de los vagones. No vi a los muertos, pero sí a una señora mayor que sangraba por la cabeza».

Los testigos señalan que los servicios de emergencias actuaron ese día a la perfección. La alcaldesa de O Porriño, la socialista Eva García de la Torre, recuerda que le dio las gracias a Feijoo por el buen trabajo realizado.

Jose Carlos Pazo, dueño de un obrador junto a la vía, señala que después del accidente «los trenes bajaron la velocidad, pero han vuelto a correr: los que van más rápido son los mercancías. He tenido que reparar grietas porque a veces tiembla el edificio». «Con el paso del mercancías se te pone la piel de gallina», corrobora Noelia Figueroa, una joven que cruza las vías con sus hijos de 11 y 7 años.

Quejas por los trenes

La alcaldesa asegura que hay «muchas quejas» sobre el tren. A veces falla una de las barreras. Otras, está mucho tiempo bajada antes del paso del convoy «y hay peatones que se impacientan y las sortean». Censura que la proposición del grupo socialista para evitar el tránsito por el municipio no fuese aprobada en el Congreso. La propuesta, vinculada a la salida sur ferroviaria de Vigo, estaba valorada en 240 millones. «Pero dicen que no hay dinero». Eva de la Torre lamenta que hasta el año 2024 el Ministerio de Fomento no va a plantearse la eliminación del paso a nivel. «El peligro es constante. Puede haber otro descarrilamiento y que un tren acabe empotrado en un edificio de O Porriño, donde ha habido un goteo de muertos en las vías», señala De la Torre, que mañana a las 20.00 horas recordará a las víctimas en una concentración convocada por toda la corporación.

La tragedia ha servido, por lo menos, para que el tren Celta se dote de un sistema de frenado automático, el ASFA digital, del que carecía el modelo siniestrado, explican desde el sindicato federal ferroviario de la CGT, que advirtió en su día de los peligros de un material rodante «de treinta años de antigüedad».

La aseguradora de Renfe ya ha repartido 1,2 millones de euros como adelanto a las víctimas. «Pero algunas todavía están a tratamiento», señala el abogado Carlos Rial, de Eurosiniestro. Hasta que no se evalúen todas las secuelas no se podrán añadir los informes forenses definitivos a las diligencias. Rial teme que, «como el maquinista está muerto y no se le puede echar la culpa a un fallecido, el caso va a derivar en un procedimiento civil». El letrado sostiene que someter a las víctimas a comparecer en un juicio agrava su estrés postraumático.