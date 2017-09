Recelos del PPdeG y la oposición por el giro de Sánchez hacia la nación gallega

0

La Voz de Galicia domingos sampedro

santiago / la voz 07/09/2017 05:00 h

«¿También en Galicia derecho a la autodeterminación, señora Fernández?». Cuando Pedro Sánchez intentó ser investido presidente del Gobierno, en marzo del 2016, le lanzó con cierto desdén esta pregunta a la portavoz de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, que acababa de reivindicar en su discurso que Galicia es una nación. Hacia esa posición también parece haber girado el secretario general del PSOE con su concepción de la España como «nación de naciones», que la clase política gallega acogió con una mezcla de desconfianza y reproche calculado cuando no con críticas abiertas.

En esta última posición se situó el PPdeG, el partido que sustenta al Gobierno de la Xunta. Su secretario general, Miguel Tellado, manifestó ayer que Pedro Sánchez se situaba «en esa ambigüidade ideolóxica que caracteriza ao Partido Socialista e a el moi particularmente» a la hora de definir elementos esenciales como lo que somos o la concepción de España. Y entiende Tellado que «o que debería facer» el líder del PSOE es «alinearse coa posición do Goberno» para defender la legalidad, la Constitución y el Estatuto de Cataluña. «Son bandazos ideolóxicos», insistió, en declaraciones a La Voz, el número dos del PPdeG, en declaraciones a La Voz, que también opinó que «o que debería dicir» Sánchez sobre esta asunto «xa se encargou de dicilo dende o seu partido a presidenta de Andalucía», que puso de relieve que su comunidad no es menos que Cataluña, el País Vasco o Galicia, que son, junto con España, las cuatro naciones identificadas ayer por Sánchez al intervenir en una conferencia de prensa.

Apoyo a la consulta

Las fuerzas de la oposición, en cambio, reemplazaron las críticas a Sánchez por frases de bienvenida a su cambio de posición aderezadas con algunos recelos. El portavoz de En Marea, Luís Villares, celebró la concepción de España como «nación de naciones», esbozada por el líder del PSOE, pero advirtió de inmediato que, por coherencia, el paso siguiente debería ser el apoyo de Sánchez al referendo impulsado en Cataluña para el 1 de octubre.

Villares se congratuló de que el líder de los socialistas «redescubra agora o carácter nacional de Galicia», pues entiende que este viraje puede tener consecuencias «moi positivas», tanto en esta comunidad como en el conjunto del Estado. También el viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, se pronunció sobre este asunto y lo hizo para pedirle a Pedro Sánchez «que deixe a ambigüidade» y se pronuncia a favor de la «democracia radical» y el respecto al «dereito a decidir» de los pueblos.

En términos muy parecidos se pronunció ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que también valoró positivamente que el dirigente socialista avanzara hacia el reconocimiento nacional de Galicia, si bien le reprochó que, en paralelo, «se alíe con Rajoy» para continuar manteniendo «o réxime do 78».

«Boa noticia»

Añadió la dirigente nacionalista que su organización lleva defendiendo desde siempre que Galicia es una nación, y que «o feito de que o sexamos ou non nolo vai dar nin quitar Pedro Sánchez nin ningún partido estatal». Arguyó que el carácter nacional gallego está avalado por tener una lengua y una cultura propias, y consideró que es «unha boa noticia que iso se recoñeza».

Ahora bien, Pontón puso de relieve que lo «congruente» cuando se reconoce a un territorio como nación es reconocer también «os dereitos democráticos asociados» al hecho de serlo, e incidió en que ahí entra el derecho a la autodeterminación que intenta ejercer, por ejemplo, Cataluña.

El PSdeG hace suya la nueva posición

En el ecosistema de los socialistas gallegos no faltan dirigentes que repliquen con una mueca o un gesto de desdén a la posición de la España como «nación de naciones» fijada por su secretario general, Pedro Sánchez, aunque de momento nadie ha osado mostrar su discrepancia en público por esta cuestión.

Más bien al contrario. Dos de los precandidatos que competirán en las primarias de octubre por liderar el PSdeG, Juan Díaz Villoslada y Xoaquín Fernández Leiceaga, se pronunciaron ayer sobre esta cuestión y lo hicieron para dar por buena la posición del número uno del partido y hacerla suya.

«Soberanía política única»

Leiceaga puso por delante: «O noso máximo órgano chámase comité nacional, dicimos no himno nación de Breogán e definímonos como nacionalidade histórica no noso Estatuto». Tras lo cual recalcó que el debate sobre este asunto es «puramente nominal». Ahora bien, dejó claro que esto existe en paralelo con una «soberanía política única, que reside e deriva do pobo español», pero a la vez hay un Estado conformado por diferentes comunidades «con intereses específicos que deben ser defendidos», esgrimió.

Villoslada, por su parte, urgió a una «visión de Galicia dende a esquerda», toda vez que el PPdeG «búrlase de que Pedro Sánchez lle recoñeza o lugar que merece». Recordó el diputado socialista que Feijoo «xa bloqueou unha vez que Galicia avanzara en autogoberno e gañara peso», al impedir la reforma del Estatuto de Autonomía impulsada por el Gobierno de Touriño.