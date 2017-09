El tribunal de contratos rechaza los recursos contra el plan de transporte

0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia

redacción / la voz 06/09/2017 05:00 h

No habrá frenazo al plan de transporte de la Xunta. Al menos no por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Administrativos, que ayer dio a conocer su resolución sobre los recursos presentados por diversas empresas contra el pliego de condiciones del expediente de contratación. En esencia, el tribunal resuelve que el plan está basado en la prestación de un servicio integral y no mixto, como pretendían los recurrentes, y que, por tanto, no es competente para la resolución de los recursos presentados.

El fallo supone de hecho, según interpreta el Ejecutivo autonómico, el final de la aventura administrativa de los recursos presentados por las empresas de transporte. Estas podrían acudir todavía a un contencioso-administrativo, aunque ellas mismas son adjudicatarias del servicio. Las empresas exponían en sus recursos que el servicio que establece el plan de transporte supone en realidad una duplicidad, ya que entiende el transporte de pasajeros y, por otro lado, el de escolares. Por ello, consideran las empresas, deberían recibir dos vías de compensación económica: «De un lado, por los servicios de uso general, una tarifa de los usuarios fijada por la Administración y, de otro, por los servicios de uso especial de escolares». Sin embargo, el tribunal, basándose en la ley que ha permitido el desarrollo de este plan, entiende que se trata de un solo concepto, el transporte integrado, en el que se efectúa una reserva de plazas para escolares: «Resulta artificiosa la vertebración hecha por los impugnantes entre el transporte de uso general de viajeros y el de uso especial, el transporte escolar», recoge el fallo.

En cualquier caso, el tribunal, dependiente del Ministerio de Hacienda, entiende que no es el órgano competente para revisar el pliego de condiciones con el que se adjudicaron las líneas del nuevo plan y añade que no aprecia la concurrencia de mala fe ni temeridad en la interposición de los recursos, por lo que no impone sanción alguna a los recurrentes. Este mismo tribunal ya se había pronunciado a principios del mes pasado negando a las empresas la posibilidad de tomar medidas cautelares ante la inminente puesta en marcha del plan de transporte y frente a los perjuicios económicos que consideraban que iban a sufrir. Este es, pues, el segundo fallo en contra de sus intereses.

El lunes arranca la fase decisiva con la integración de escolares y viajeros

La principal novedad del plan de transporte de la Xunta es la convivencia en los mismos vehículos de escolares y viajeros convencionales. De esta manera, el Gobierno autonómico quiere que dejen de circular por Galicia autobuses vacíos, al tiempo que subvencionan líneas deficitarias. El lunes arrancará definitivamente esta iniciativa que ya fue puesta en marcha en otras autonomías con éxito. La aplicación de este cambio no será, por el momento, total. De hecho solo se aplicará en medio millar de líneas, lo que supone alrededor del 10 % de las rutas totales. El fallo del tribunal supone que, efectivamente, el lunes la medida arrancará pese a las protestas del sector.

No han sido estos recursos el único obstáculo con el que se ha tenido que enfrentar el plan estrella del departamento de Ethel Vázquez, que afrontó una huelga del sector durante varias semanas. Solventadas las diferencias económicas con los trabajadores, la Xunta ha tenido que superar los recursos presentados por los empresarios, hasta ahora con éxito. Así, el lunes finalmente escolares y viajeros compartirán el autobús.