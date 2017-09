Las autoescuelas dicen estar «con el agua al cuello» por la huelga de examinadores

0

Redacción / La Voz 06/09/2017 05:00 h

La huelga de examinadores de tráfico que se retomó el pasado lunes va camino de convertirse en un conflicto a largo plazo. Por el momento, no hay visos de solución al no haberse establecido contacto alguno entre los huelguistas y la DGT. Con este panorama, las autoescuelas gallegas se temen lo peor. José Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas, asegura que la situación de sus asociados e incluso la suya propia es «dramática y angustiosa». Hasta el punto de que reconoce que muchos establecimientos están «con el agua al cuello».

«Entendemos que se trata de un conflicto entre dos partes. Es legítimo y nos parece bien siempre y cuando no se perjudique a terceros, como es el caso», asegura mientras explica que los alumnos han dejado de matricularse al no poder realizar los exámenes: «Crea mucha incertidumbre», comenta.

También indica que una huelga a largo plazo como esta, «se acaba convirtiendo en impopular y abusiva», y advierte que la situación económica de las autoescuelas gallegas está al límite: «Estamos con el agua al cuello. No podemos pagar salarios, seguridad social, impuestos... En Cataluña algunas ya han presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), pero nosotros ni siquiera vamos a poder pagar la seguridad social», advierte. Y comenta que ya conoce algunos casos concretos de quienes se han visto obligados a echar el cierre: «Me han dicho que en Pontevedra ciudad han cerrado ya tres autoescuelas y en Vilagarcía, dos», asegura el representante de las autoescuelas. López Marín comenta también que uno de los grandes problemas con los que se encuentran es que la mayoría de los establecimientos son pequeñas y medianas empresas: «Nos vamos a la ruina. ¿Cómo vas a pagar al personal?», se pregunta, mientras dice que no se atreve a dar una cifra sobre las pérdidas que están sufriendo las autoescuelas gallegas: «En Madrid hablan de 42 millones -hasta el mes de julio: si se añade la huelga de septiembre la elevan incluso hasta los 82 millones-, pero yo no me atrevería a hacer una estimación», comenta López Marín, que explica que en Galicia hay más de 400 autoescuelas: «A muchos les sobran profesores y apenas les pueden dar horas porque no hay alumnos», asegura.

«La DGT ni está ni se la espera»

La jornada de huelga de ayer fue secundada a nivel estatal por el 75 % por de los trabajadores, mientras que el porcentaje en Galicia fue superior e igual al del lunes, de un 87 %. La delegada en Galicia de la Asociación de Examinadores de Tráfico, Vanesa Fernández, aseguró que siguen sin tener noticias de la Dirección General de Tráfico sobre cuándo se producirá un nuevo encuentro: «La DGT ni está ni se la espera», dijo tras afirmar el lunes que los examinadores confían en que a medida que vayan pasando los días de huelga la Administración proponga alguna oferta.