La Voz de Galicia j. c.

redacción / la voz 05/09/2017 05:00 h

Alicia Gutiérrez, una joven de Oleiros, forma parte de ese nutrido grupo de gallegos que acabaron el bachillerato en junio y se apresuraron a aprovechar el verano para sacarse el carné de conducir. Es una pequeña tradición, que este año se ha complicado por la huelga de examinadores: «Me inscribí en la autoescuela a primeros de julio. Entonces ya sabía que había problemas, por eso me estoy tomando el teórico con calma». En realidad, los contenidos del examen no le preocupan mucho y cree que la semana que viene podría presentarse al teórico: «Pero me preocupan los 91 euros que tengo que pagar de tasas, porque si no me examino a tiempo perderé los derechos». Así que se está haciendo un poco la remolona. «En la autoescuela me dicen que con el teórico no hay problema, pero que con el práctico ya veremos». Otros compañeros están algo más preocupados por la deriva que está tomando la situación: «Conozco a algunos que están muy agobiados, porque ya llevan muchas prácticas y no les dan fecha de examen».

A Alicia, por ejemplo, cada práctica con el coche le costará 14 euros: «Conozco a uno que hace solo una práctica por semana para no perder práctica en el manejo del coche, pero que sigue en lista de espera». Alicia había hecho cálculos sobre cuándo podría tener el carné en sus manos, contando con que no se le dieran muy mal las prácticas: «Yo pensaba que tal vez en enero, pero, si no se arregla la huelga, a saber cuándo podré sacarme el carné». Al fin y al cabo, tampoco está tan claro que Alicia, que empieza este mes sus estudios universitarios, tenga un coche esperando cuando consiga el carné. De momento, lo que le inquieta es no tener que pagar las tasas por que le caduquen. De no suspender ya se encarga ella.