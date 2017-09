La CIAF ultima un informe provisional sobre el accidente de tren de O Porriño

0

La Voz de Galicia pablo gonzález

redacción / la voz 05/09/2017 05:00 h

Como en todos los accidentes de tren judicializados -principalmente aquellos que han provocado víctimas-, existe una investigación judicial que llevan a cabo los peritos nombrados por el juzgado y otra administrativa y técnica que desarrolla la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El próximo 9 de septiembre se cumple un año del descarrilamiento del tren Celta a las puertas de la estación de O Porriño, que causó cuatro muertos -entre ellos, el maquinista y el interventor- y 47 heridos, 13 de ellos graves. En el juzgado los peritos entregaron un informe preliminar del que ya dio cuenta La Voz, en el que se apunta en exclusiva a un error del maquinista portugués, que reconoció apretando un botón la señal que le indicaba el paso a vía desviada, pero no efectuó la reducción de velocidad correspondiente y entró a 118 por hora en un tramo de vía limitado a 30. Este informe pasa de puntillas sobre uno de los hechos relevantes de aquel día: el tren, que no paraba en O Porriño, fue introducido en una vía secundaria para probar si el desvío funcionaba correctamente, pues el día anterior presentaba anomalías.

Se desconoce de momento qué relevancia darán los investigadores de la CIAF a este aspecto. En una reseña sobre la marcha de las pesquisas publicada por el órgano, a la que la normativa garantiza la independencia de sus trabajos pese a su dependencia administrativa del Ministerio de Fomento, se especifica que la fase de recopilación de información está prácticamente concluida «y su análisis se encuentra bastante avanzado». Tan solo quedaría por realizar una simulación informática del descarrilamiento, que se desarrollará este trimestre, «con la intención de verificar en lo posible algunos aspectos de la investigación». Lo que está claro es que este trabajo no se podrá terminar en los 12 meses establecidos con carácter general. Como suele suceder con los accidentes con víctimas, se prolongará durante más tiempo.

En cualquier caso, la CIAF confirma que ya está redactando un informe provisional sobre el accidente. Una vez que se concluya, «será sometido a las observaciones de las partes implicadas», entre ellas las víctimas, según el nuevo procedimiento establecido en la normativa. Una vez valoradas estas observaciones, se publicará el informe final sobre el accidente, bien avanzado ya el 2018.

Aunque este informe sobre la marcha de las pesquisas no incluye avances sobre las conclusiones, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sí detalla que para explicar este siniestro «se han planteado una serie de hipótesis, buscando las explicaciones más verosímiles de las posibles causas», con el objeto de establecer recomendaciones para mejorar la seguridad y evitar futuros accidentes. Las conclusiones de este informe, recuerdan, no tienen como objetivo determinar responsabilidades por lo sucedido.

Recomendaciones

Es probable que alguna de estas recomendaciones de la CIAF tengan que ver con el uso de trenes con viajeros para probar desvíos cuyo funcionamiento no está claro. O con la extensión del ASFA digital a todos los vehículos que aún no disponen de él, pues el tren Celta accidentado iba con el sistema analógico, que no frenaba el convoy en caso de un exceso de velocidad como el que se dio en O Porriño. Tras el accidente se ordenó que todas las unidades del recorrido Vigo-Oporto, que se explota en coordinación con Comboios de Portugal, fueran equipadas con el ASFA digital a medida que iban pasando por los talleres para las revisiones periódicas.

La CIAF explica que durante la investigación se intercambió información factual con el órgano homólogo portugués, así como con los peritos judiciales, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y las empresas implicadas: Comboios de Portugal, Renfe y el ADIF.

Las pesquisas se centraron en el material móvil, sistemas de frenado, la infraestructura y su mantenimiento, las diferencias operativas y normativas entre España y Portugal, las condiciones de circulación del tren Celta y el funcionamiento de la señalización y del centro de control.