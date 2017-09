Los abogados gallegos piden a Justicia un sistema más seguro que Lexnet

0

Los abogados gallegos -como los del resto de España- están hartos de Lexnet. La plataforma digital que permite la comunicación e intercambio de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos ha sufrido numerosos problemas desde su puesta en marcha. Estas deficiencias llegaron a su punto máximo el pasado mes de julio, cuando hubo una caída casi total del sistema que, además, permitió el acceso a buena parte de la documentación que debe permanecer reservada a los letrados personados en las causas. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, quiso poner fin a la polémica compareciendo el 31 de agosto en el Congreso para garantizar la fiabilidad de Lexnet, pero un día después el sistema volvió a fallar.

Ante esta nueva caída de la plataforma digital judicial, el presidente del Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo, ha reclamado al Ministerio de Justicia un sistema alternativo a Lexnet que sea «máis seguro». Al portavoz de los letrados de la comunidad le parece que Rafael Catalá no ha sido prudente en su defensa de un sistema que no para de dar problemas, y considera que el ministro debería haber esperado al 1 de septiembre, «xa que é o día no que se produce un maior fluxo de comunicacións entre os xulgados e os profesionais», señaló. Para Mondelo, que es el decano del Colexio de Avogados de Lugo, «é criticable que saíra o día anterior para facer as manifestacións que fixo, que quedaron desmentidas polo que sucedeu».

El presidente del Consello da Avogacía asegura que el pasado viernes, día 1, Lexnet «presentou serias dificultades desde as nove da mañá e, nun momento dado, caeuse o sistema e non se puido rexistrar ningún escrito nin recibir ningunha notificación». Ante esta situación, Mondelo reivindica la implantación «doutros sistemas máis seguros e eficaces» y que no tengan problemas de seguridad.

El representante de los letrados gallegos asegura que Lexnet genera problemas tanto en la recepción de notificaciones de los juzgados como a la hora de que los profesionales presenten documentos o escritos. Además, alerta de que una vez que un sistema es hackeado, si los hackers quieren comprobar que el sistema presenta fallos, lo invaden. Esto es lo que, en opinión de Félix Mondelo, está pasando con la plataforma judicial española, que, según advierte, registró entradas no autorizadas desde el extranjero.